Garrido acusa a Patrimonio de atrasar un año la pasarela de Ponte Ribeira

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, acusa a la Dirección Xeral de Patrimonio de retrasar más de un año la construcción de la pasarela provisional para reabrir Ponte Ribeira. Esta actuación comenzará "ya", después de que el organismo estimara el recurso del Concello y autorizara ahora la obra.

El regidor se mostró muy crítico con Patrimonio y el PP sarriano. Garrido denuncia una "desviación de poder", pues considera que hubo una "utilización partidista" del organismo para "favorecer los intereses del PP de Sarria".

El alcalde recordó que el 28 de enero de 2020 el Concello pidió autorización a la entidad autonómica para construir la pasarela, asunto abordado el 26 de febrero por el Consello Asesor do Camiño, que acordó denegar el permiso. Esta decisión no es comunicada a la Administración local hasta marzo de 2021. La resolución estuvo "guardada, es una desviación de poder", denunció.

Ante ello el Concello remitió un recurso, tuvo reuniones con representantes y técnicos autonómicos y "llamamos todos los días", sin tener una respuesta a la reclamación. Por ello, hace un mes presentaron un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el viernes Patrimonio notificó que aceptaba el recurso, "reconociendo que el Ayuntamiento tiene razón y la provisionalidad de la pasarela",

Criticó que la resolución del Consello Asesor no se comunicara en febrero de 2020, pues entonces el Concello ya podría presentar el recurso y "ganaríamos un año y pico, pudiendo tener la pasarela hace un año". Para Garrido, hubo "una utilización política, una decisión contraria al derecho, no notificar el acuerdo", lo que considera "muy grave". "Es vergonzoso que tarde un año, si quiere denegar hace bien, pero hay que notificarlo en febrero de 2020, non en marzo de 2021".

El regidor considera que se produjo "una utilización de la administración de la Xunta con fines partidistas para perjudicar claramente los intereses de Sarria y la buena imagen de Sarria y el Camino de Santiago", insistió. Se preguntó cómo Patrimonio "puede defender los intereses del PP de Sarria, contrarios al derecho e interés general", y acusó al partido de ir "en contra de todos los intereses de Sarria".

Con la pasarela provisional, insistió, se podrá recuperar el tráfico de vehículos, peatones y del Camino de Santiago después de siete años. El gobierno apuesta por rehabilitar el puente medieval, para lo que la CHMS está haciendo estudios.