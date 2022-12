El gobierno local de Sarria acusa al concejal Benjamín Escontrela de contratar a finales de 2019 a un detective privado para investigar sobre "baixas laborais" y "feitos privados" a ocho trabajadoras de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme. El edil, de Galicia Sempre, fue recientemente cesado como responsable de Servizos Sociais y del geriátrico.

El alcalde, Claudio Garrido, considera esto "un feito gravísimo", por lo que Escontrela "debería dimitir como concelleiro de forma inmediata" y anuncia que solicitará informes para dictaminar si "puido incorrer nalgún posible delito".

Con el cese del edil de Galicia Sempre fue designado el concejal Félix Seijas como nuevo responsable del geriátrico. Tras ello, llevaron a cabo una "revisión exhaustiva da deficiente xestión económica e laboral" de Escontrela de los últimos tres años, constatando que "nos meses de outubro a novembro de 2019" el edil suscribió "nove contratos" con un detective privado de una empresa "para realizar pesquisas sobre as baixas laborais e feitos privados de oito traballadoras da residencia, nalgún caso en máis dunha ocasión".

Por estos trabajos la firma, indican, facturó un total de "17.887,50 euros, a pesar dun reparo de intervención por 'diversas irregularidades' na contratación, que foi levantado no seu día polo propio Escontrela".

Garrido asegura que cuando tuvo conocimiento "de forma oficiosa" sobre la contratación de un detective solicitó explicaciones al edil y no recibió "nin explicacións nin documentación algunha sobre os informes encargados e a súa finalidade". Según señala, los informes sobre las trabajadoras no figuran entre la documentación entregada en la residencia con registro de entrada. Por ello, afirma que le remitió sendas notificaciones a Benjamín Escontrela, como "responsable da custodia dos ficheiros correspondentes", y al detective dándoles un plazo de cinco días para aportar dichos informes a través del registro del Ayuntamiento.

"Se non aparecen eses informes sobre os seguementos ás traballadoras, e por indicacións de Escontrela a residencia pagou por uns servizos non prestados, as irregularidades son aínda máis graves", manifiesta el alcalde.

Este opina que "empregar fondos públicos para contratar un detective co obxecto de espiar traballadoras da residencia é un feito gravísimo", así como "completamente cuestionable" desde un punto de vista ético y moral, "especialmente partindo dun representante público", pidiendo su dimisión.