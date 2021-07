A Garda Civil de Lugo prestou 4.135 servizos este ano nas rutas xacobeas

A Garda Civil prestou no primeiro semestre deste ano un total de 4.135 servizos relacionados coas rutas xacobeas na provincia de Lugo (14 deles auxilios a peregrinos) mentres que en todo o 2020 foron 5.915 as actuacións realizadas. Estes datos, ofrecidos este luns en Samos pola subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, veñen a reafirmar, segundo dixo, "o gran labor" deste corpo e a "recuperación" que xa se está a notar nos Camiños de Santiago.

Neste Ano Santo, o Plan de Seguridade Xacobeo refórzase con tres Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino, unha das cales opera na provincia de Lugo percorrendo o Camiño Francés dende Pedrafita do Cebreiro ata Palas de Rei.

O luns recalou en Samos, onde recibiu a visita da subdelegada do Goberno, acompañada do coronel xefe da Comandancia da Garda Civil, Miguel Ángel González Arias, e do alcalde, Julio Gallego.

Estas oficinas consisten en vehículos dotados de todos os medios necesarios para atender aos peregrinos, de xeito que proporcionan información e asesoramento, así como asistencia e mesmo permiten tramitar denuncias.

Na provincia de Lugo, tras varias semanas como experiencia piloto, comezou a operar de maneira continua a principios de mes esta oficina itinerante, que xa realizou 28 servizos e atendeu 483 auxilios e peticións de información.

Segundo comentaron os axentes, os peregrinos preguntan polas distancias de cada etapa ou a localización dos albergues públicos. Tamén resolveron dúbidas de persoas que camiñan con mascotas e tiveron que atender casos como o dun ciclista lesionado ao que trasladaron ao centro de saúde.

Miguel Ángel González explicou que a oficina estará en funcionamento ata o 5 de setembro e irá rotando por distintos puntos do Camiño Francés. Nalgunha ocasión tamén se desprazará ata Villafranca del Bierzo, xa na provincia de León. O coronel xefe destacou a boa acollida desta iniciativa entre os peregrinos, que mesmo se fan fotos diante do vehículo.

A subdelegada do Goberno incidiu na función que realizan os axentes de protección do Camiño e dos seus usuarios, ademais de poñer en valor a recuperación que se percibe na cifra de peregrinos.

Tamén o alcalde agradeceu o "apoio" que presta a Garda Civil aos camiñantes e a sensación de "seguridade" que lles transmite. Julio Gallego felicitouse, ademais, pola maior afluencia na ruta xacobea, dado que peregrinos e turistas son pezas "clave" no desenvolvemento económico da vila.