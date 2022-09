García dice que su renuncia es coherente con lo hecho "durante este último ano"

El exalcalde y expresidente del PP de Sarria, José Antonio García, presentó este martes en el Concello su renuncia como portavoz del grupo municipal de este partido en la corporación. Según explicó, se trata de una decisión "coherente" y enmarcada en el proceso iniciado meses atrás para la renovación del PP, del cual seguirá formando parte como concejal.

García propuso como sustituto en la portavocía del PP al edil José Manuel Bello al entender que es el relevo más "lóxico" dentro del grupo municipal dado que es el actual viceportavoz. Su planteamiento tendrá que ser ratificado por el partido y, en caso de hacerlo en las próximas horas, Bello podría estrenarse ya en el nuevo cometido en el pleno de mañana.

Tras 14 años como presidente del PP de Sarria, José Antonio García comunicó en el mes de enero su decisión de dejar ese cargo para iniciar una renovación con la mirada puesta en las municipales de 2023. Se nombró entonces una gestora, presidida por Luis Pardo, que quedó disuelta el pasado fin de semana con la celebración del congreso de los populares, en el cual resultó elegido Fernando Carlos Rodríguez, al ganar por cinco votos a la candidatura de Pardo y tras la renuncia del tercer aspirante en liza, José Manuel Bello.

CONGRESO. Una vez concluido ese congreso, para el cual José Antonio García figuraba en la lista de nombres del comité ejecutivo de Pardo, el exalcalde cree llegado el momento de dejar de ejercer como portavoz. "Nesa liña de coherencia que levo feito durante este último ano creo que o seguinte paso é a renuncia a seguir como voceiro. Enmarco esta decisión dentro da absoluta normalidade, como o que toca. Non o fixen antes á espera de que se soubera quen ía ser o novo presidente", argumentó.

Según dijo, el lunes mantuvo una reunión con el resto de concejales de su grupo para comunicarles la decisión, tras lo cual se lo notificó también a la dirección provincial y al nuevo presidente.

Como edil, García tiene intención de agotar el mandato "axudando no grupo cunha unidade absoluta". "Como concelleiro, militante do PP e afiliado seguirei traballando todo o que poida para que Sarria teña en maio do 2023 un alcalde popular. Esa é a miña máxima aspiración, porque creo que será bo para o PP, pero sobre todo será bo para Sarria", afirmó.

En ese sentido, insistió en sus críticas al gobierno del independiente Claudio Garrido, "que leva a Sarria a un endebedamento histórico e unha hipoteca para o futuro que vai custar moito levantar".

En su renuncia como portavoz del PP -cargo que ejerció durante 15 años, cuatro de ellos como alcalde-, García tuvo palabras de agradecimiento para todos los concejales que le acompañaron y para "toda a xente do PP que sempre me amosou tanto cariño".

"O meu compromiso con todos eles é devolver esa confianza que me deron e seguir apoiando lealmente o proxecto que presente o meu partido", manifestó.

ILUSIÓN. "Neste momento creo que é bo aportar ilusión e renovación para os próximos comicios e por iso tomei estas decisións encadenadas e marcadas pola coherencia", insistió. Sobre el resultado del congreso, dijo que salió elegido un nuevo presidente al que corresponde la función de tratar de "integrar, unir e fortalecer o partido para as eleccións de maio e estou seguro de que o vai intentar".

Aseguró también que el grupo municipal está "unido" y que el nuevo portavoz tendrá su "leal apoio". Lo más probable es que se estrene ya mañana en el pleno ordinario convocado para las 19.30 horas y en el cual el principal asunto de debate serán las medidas para hacer frente a los polémicos cobros de atrasos del Ibi, motivo por el cual el PP tiene en marcha una recogida de firmas.