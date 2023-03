García Jurjo, teniente de alcalde de Samos, será el candidato del PSOE

El teniente de alcalde de Samos, José Antonio García Jurjo, será el candidato del PSOE después de que el regidor, Julio Gallego, anunciase su retirada y que apoyará a su hijo, Miguel Gallego, como alcaldable del PP.

El samonense fue el número dos en la lista de los socialistas en las últimas elecciones y tiene una larga experiencia en la política local, pues es concejal y forma parte del gobierno desde hace 16 años. Natural de Santalla de Lóuzara y vecino de Samos, compagina su actividad profesional como graduado social, que ejerce en la capitalidad desde 1991, con su labor como teniente de alcalde.

Llegó a política en 2007, cuando fue el candidato del Partido Galeguista. Desde 2011 forma parte de la lista del PSOE, formación a la que regresó después de que la abandonara en 2007 tras perder unas primarias frente a Gallego.

Los socialistas destacaron su labor para promover diferentes iniciativas culturales y de recuperación del patrimonio, como su colaboración en la creación de la ruta de Fiz Vergara, la apuesta por poner en valor las cuevas de Santalla o la creación de la feria de artesanía de Ponte de Lóuzara.

Ante su designación como alcaldable, García afirmó que solo entiende la política como "unha vocación de servizo público", por lo que su principal compromiso es escuchar a los vecinos para intentar resolver sus problemas y gobernar para todos, señaló.

Avanzó que en la lista estará acompañado por dos compañeros del gobierno, José Manuel Campo y Juan Luis López. Reiteró que se sintieron "enganados" por parte del alcalde porque no les comunicó antes sus intenciones.

Sobre el candidato, el secretario general del PSOE en Lugo, José Tomé, destacó que "representa o mellor do compromiso galeguista e socialista do PSdG". Hizo hincapié en su perfil y larga trayectoria profesional y política, lo que lo convierte "nun candidato gañador, que só pensa no mellor para o seu concello". También incidió en su compromiso, trabajo y proyecto para colocar "a política municipal de Samos ao nivel que se merece, lonxe do Falcon Crest familiar que quere montar o PP".