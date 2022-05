Gando e carros toman a Rúa Maior de Sarria no desfile da Feira de San Cidre

"Esta foto va para México", dicía onte unha peregrina na Rúa Maior de Sarria despois de retratarse cunha impresionante parella de bois diante da igrexa de Santa Mariña. Esta imaxe tan pouco habitual no casco histórico e na principal rúa do Camiño de Santiago foi posible grazas á celebración da Feira de San Cidre, que incluíu como novidade un desfile de gando e carros polo trazado da ruta xacobea na zona vella.

En anteriores edicións era costume que o santo saíra en procesón pola Rúa Maior ata o campo da feira nun carro tirado por bois e engalanado para a ocasión. Desta vez, non houbo misa propia de San Cidre, pero si un desfile de gando ampliado, tanto en número de animais como no percorrido, co obxectivo de poñer o acento en dous piares fundamentais de Sarria como son o sector agrograndeiro e o Camiño de Santiago.

Ademais de cabalos, algúns deles de Pura Raza Galega e dun poni que tiraba dun carromato, participaron catro parellas de bois, de razas vianesa, barrosa e rubia, que causaron expectación entre veciños, sobre todo os máis pequenos, e os moitos peregrinos que frecuentaban a mediodía a Rúa Maior e a súa contorna.

Xunto ao gando puideron verse varios carros, transportando unha cuba de viño ou cestos, nun percorrido que partiu do campo da feira para continuar por Conde de Lemos, Rosalía de Castro, Santa Mariña, Rúa Maior, Rúa da Mercede e regreso ao punto de inicio.

O alcalde, Claudio Garrido, que acompañou as reses ao longo do traxecto, explicou que este desfile nace con vocación de "consolidación" e que a intención é amplialo nas vindeiras edicións.

A Feira de San Cidre, que non se celebraba na vila dende 2019, cumpriu esta fin de semana 32 anos. Tras a xornada do sábado na que tivo lugar a poxa de gando frisón, retomouse onte a actividade ás oito da mañá co mercado de reses. Segundo o Concello, houbo 120 cabezas de vacún, ademais dunha vintena de cabalos, porco celta, burros e gando ovino.

O desfile polo Camiño Francés foi o acto central dun día no que permaneceu exposta a maquinaria agrícola e no que a mostra de bonsais xerou moito interese. Tamén houbo postos de artesanía e alimentación, se ben non puido celebrarse a exhibición de cetrería por non recibir autorización.

O San Cidre despediuse co sorteo dunha xovenca de rubia galega preñada de oito meses. O número agraciado foi o 0678 e o gañador pode contactar co Concello. No caso de que non apareza, repetirase o sorteo na feira do día 20.