Gallego se queja de las colas en el banco de Samos al abrir solo dos días a la semana

El alcalde de Samos, Julio Gallego, se quejó de las largas colas que se producen en la única entidad bancaria del municipio al abrir únicamente dos días a la semana. Por ello, el socialista anunció que desde el Ayuntamiento enviarán una queja a las instituciones competentes y el gobierno llevará al próximo pleno una moción por lo que considera "un trato deshumanizado e indigno cara ás persoas", manifestó.

Según explicó, la entidad solo atiende al público dos días a la semana, de nueve a once de la mañana, y "determinadas operacións teñen que facerse no caixeiro automático como nos están dicindo". El regidor ve esto "unha auténtica tomadura de pelo" para un ayuntamiento como Samos, en el que viven muchos vecinos de edad avanzada.

En las jornadas en las que la entidad abre se produce "unha ringleira de xente esperando na rúa", una situación "lamentable", más ahora en invierno, pues "moitas veces son persoas maiores que están de pé pasando frío máis dunha hora para poder cobrar a súa pensión ou pagar os seus recibos porque non saben operar co caixeiro e non dispoñen de banca electrónica". "Agora para ir ao banco hai que facer cola como se fose a peixería", se quejó Julio Gallego.

El alcade considera que las administraciones competentes deberían tomar medidas urgentes con las entidades bancarias para "eliminar as colas da rúa e coas comisións, que se deberían regular para que a xente que menos cobra non se vise prexudicada".

CAMINO DE SANTIAGO. Además, el regidor samonense recordó que por el municipio discurre el Camino Francés y cuando es temporada alta el horario del que dispone el banco "non chega a nada" porque el ayuntamiento solo dispone de una oficina para atender a toda la población y los peregrinos.