Gallego destituye a García Jurjo como primer teniente de alcalde de Samos

El regidor de Samos, Julio Gallego, destituyó a José Antonio García Jurjo como primer teniente de alcalde, cargo en el que será sustituido por la concejala de Servicios Sociales, Marisol Orille.

El edil de obras y candidato socialista a las elecciones de mayo recibió este lunes la notificación de su cese, lo que no le sorprendió. Según explicó, el alcalde no se lo comunicó previamente, pero se lo imaginaba. "Non me preocupada para nada", afirmó el concejal, quien sí sigue como responsable de la delegación de obras.

Ahora la junta de gobierno queda formada por el propio regidor, Marisol Orille, Juan Luis López Díaz (segundo teniente de alcalde) y José Manuel Campo López (tercer teniente de alcalde).

El cese de García Jurjo es una muestra más de la división en el gobierno samonense, que es patente desde que Gallego anunció su retirada y dijo que apoyará a su hijo, Miguel Gallego, como alcaldable del PP. Esto motivó su expulsión del grupo municipal socialista y su paso a no adscrito.

Al mismo tiempo fue nombrado candidato del PSOE José Antonio García Jurjo, quien estará acompañado en la candidatura por dos compañeros del gobierno, Juan Luis López y José Manuel Campo. Por su parte, Marisol Orille continúa en el grupo socialista, pero ya participó en un acto del PP.

En el último pleno ordinario, celebrado la pasada semana, el gobierno también dejó ver su enfrentamiento en algunos puntos, votando por un lado el regidor y por otro los otros tres miembros (Marisol Orille no asistió). Además, García Jurjo lanzó a Gallego varias preguntas por obras.

Durante la sesión el alcalde también les reprochó que en la última junta de gobierno sus compañeros votasen en contra de unas actuaciones.

Precisamente la destitución de García Jurjo cambiaría las tornas en las juntas de gobierno y el regidor podría sacar adelante sus propuestas. Esto es así porque de oponerse Juan Luis López y José Manuel Campo y votar a favor Orille y Gallego, se aprobarían con el voto de calidad del alcalde.