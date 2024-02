El futuro Polo de Emprendemento de Sarria estará en la Rúa Diego Pazos

El futuro Polo de Emprendemento de Sarria estará ubicado en la Rúa Diego Pazos, donde ya han sido acondicionadas unas instalaciones que entrarán en servicio en breve para prestar apoyo y asesoramiento a iniciativas que contribuyan a crear empleo.

Será el quinto Polo de Emprendemento de la provincia, donde también funcionan centros similares en Mondoñedo, Monforte, A Fonsagrada y Friol. En el conjunto de Galicia existen trece, pensados para dinamizar el territorio mediante la creación de empleo y el asentamiento de población.

A través de esta red, son ya más de 1.200 los proyectos atendidos en toda la comunidad, de los cuales 270 corresponden a Lugo, en su mayoría promovidos por mujeres y muchos relacionados con la hostelería y el sector servicios.

El secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, visitó hace unos días las instalaciones de Sarria, que ocupan un céntrico bajo en alquiler en la Rúa Diego Pazos y que darán servicio al conjunto de la comarca.

Serán gestionadas mediante un convenio entre la Xunta y la Fundación CEL y abrirán en fechas próximas una vez se complete la selección del personal que lo atenderá. Dispondrá de un espacio coworking y una zona de impresión en 3D, entre otros servicios.

Estos polos prestan asesoramiento individualizado en cualquier fase en la que se encuentren los proyectos, de principio a fin. Su creación tiene como objetivo, según la Consellería de Promoción do Emprego, "ofrecer un acompañamiento continuado das persoas emprendedoras en cada unha das fases polas que vaian pasando os seus proxectos, axudándoas a determinar se os negocios responden ás demandas do mercado en xeral e da contorna na que se queren situar en particular".