La SD Sarriana se quedó muy cerca de la ilusión de un club y un pueblo: alcanzar la Tercera RFEF. "El fútbol nos debe una", aseguró el presidente, Manuel Sangil. A pesar de ello, el equipo, de Autonómica Preferente, cierra una muy buena temporada, logrando por segunda consecutiva la tercera plaza en la fase de ascenso, su mejor clasificación en sus 54 años de historia. Un resultado que le valdrá, además, jugar la fase previa de la Copa del Rey.

La derrota por 3-0 frente al Arteixo impidió conseguir ese sueño de jugar en Tercera División, que se escapa por segundo año. Sin embargo, el club volverá a intentarlo la próxima temporada y puede que, como dice el refrán, a la tercera vaya la vencida.

El partido contra el Arteixo generó una gran expectación en Sarria, al igual que la temporada, y llevó una marea blanca a la localidad coruñesa. Según cálculos del club, unas 300 personas de todas las edades, incluidos jugadores de la base, acudieron a Arteixo en dos autobuses -organizados por el Ayuntamiento y la entidad deportiva- y en decenas de vehículos particulares para disfrutar del fútbol de la SD Sarriana. Con camisetas blancas, bufandas y un bombo alentaron a su equipo hasta el último minuto.

Incluso el portero de Paradela Diego López, que milita en el RCD Espanyol, quiso mandar un mensaje de ánimo para este encuentro tan importante e invitó también a la afición a acompañar al club en el que precisamente el guardameta comenzó su andadura en el mundo del fútbol. Además, mostró su apoyo al equipo el periodista sarriano Siro López desde Teledeporte, indicó la entidad.

El conjunto que dirige Edu Rodríguez generó esta temporada una "ilusión tremenda", según el club, que subraya el gran trabajo y el buen ambiente en el equipo. Sin embargo, tuvieron un hándicap al final de la temporada, las lesiones, lo que hizo que se incorporara algún juvenil.

El conjunto se encuentra formado por 18 jugadores, de los que siete proceden de la comarca -tres del ayuntamiento de Sarria y cuatro del de Láncara-. La sociedad trató, señaló, de fichar a todos los futbolistas de la zona que pudieran disputar la Autonómica Preferente y la posibilidad del ascenso a Tercera RFEF.

resultados. De los 23 partidos de la primera fase ganó 17, empató tres y perdió otros tres, siendo el equipo más goleador y el menos goleado. Especialmente fue buena su trayectoria en casa, en el estadio municipal de Ribela, en el que el rendimiento fue "espectacular", aseguró. No perdió ningún partido en el campo sarriano en la temporada, dos de ellos acabaron con sendos empates.

De esta forma terminó siendo el mejor conjunto en la primera vuelta y uno de los favoritos para el ascenso, sueño por el que seguirá luchando. Quedarse tan cerca de esta aspiración por segundo año causó gran desilusión en la entidad deportiva, mazazo del que trata de recuperarse.

La directiva quiso a través de las redes sociales mostrar su agradecimiento a Sarria por su apoyo. "Agradecer a la gente que se desplazó a Arteixo, fue emocionante ver tantos aficionados de la Sarriana en un campo visitante. Gracias a los socios, aficionados y patrocinadores que colaboráis con nosotros, no pudo ser y es muy duro quedar a las puertas otro año. Gracias Sarria". El presidente también destacó la ayuda durante toda la temporada de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Sarria como de la Diputación de Lugo y de la Xunta de Galicia.

El equipo termina tercero en la fase de ascenso, su mejor clasificación en su historia. Hasta el pasado año el mejor resultado había sido en la temporada 1992-1993, cuando obtuvo el cuarto puesto, según el directivo.

COPA DEL REY. El consuelo a no pasar a la Tercera División será la oportunidad de disputar, por primera vez, la fase previa de la Copa del Rey. Se trata de un solo partido, que tendrá lugar después de finalizar la fase de ascenso y en el que se jugarán competir en el importante torneo. De vencer, Sarria tendría a su equipo en la Copa del Rey la próxima temporada.

Esto supone un aliciente para un club modesto, pues tendrían la oportunidad de jugar contra un conjunto de Primera División. "Están exentos el Madrid y el Barcelona, pero podrían tocar importantes equipos", destacó el presidente, Manuel Sangil. Sería todo un hito para la SD Sarriana y la primera vez en la historia. Un hecho que podría atraer a cientos y cientos de personas a la villa.

Mientras, tanto el club continuará con sus actividades, como la organización del 3 al 5 de junio del séptimo torneo Memorial Pedro Canoa. Se disputará en las categorías biberón, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. La competición contará con la participación de más de 20 clubes, 70 equipos y 800 niños.

Después vendrá la próxima temporada para seguir luchando por el deseado ascenso a la Tercera RFEF porque el fútbol está en deuda con Sarria.

Manuel Sangil: "Hacía muchos años que no se veía jugar así de bien en Sarria"

El presidente de la SD Sarriana, Manuel Sangil, hace un balance de la temporada.

¿Cómo fue la temporada?

Fue una buena temporada, en la que en Sarria se jugó muy bien al fútbol, hacía muchos años que no se veía jugar así. El entrenador (Edu Rodríguez) generó un juego vistoso y combinativo. El juego provocó un ambiente muy bueno en Ribela, que la gente fuera a ver los partidos, no recuerdo nunca tanta gente, y generó una ilusión tremenda.

Obtuvieron este año muy buenos resultados.

En la primera vuelta acabamos primeros de grupo y en los play off terceros, igual que el año pasado.

Quedaron muy cerca del ascenso a Tercera División.

Es una pena no conseguirlo dos años seguidos. El año pasado fue por un gol y este en el partido del domingo. Llegar al último partido y verlo tan cerca..., nos quedamos con la miel en los labios. Quema no lograrlo de nuevo. Dentro de unos días, a finales de semana, nos reuniremos la directiva y después se convocará una asamblea de socios porque este año tocan elecciones.

¿Han decidido qué harán?

No sabemos, mi ilusión era dejar la Sarriana en Tercera División, pero se necesita apoyo de más gente. Si hay un proyecto bueno también cederíamos la directiva.

La SD Sarriana cuenta también con una importante base.

Tenemos una gran base, coordinado por Josito (José Antonio López) se le dio un gran impulso. Estamos muy contentos, dos equipos llegaron a la fase de ascenso. Tenemos 160 y pico niños.