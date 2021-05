El fundador del grupo lucense Brath lanza un disco-libro con temas de Xela Arias 

El fundador de Brath, grupo de folk lucense que nació en 1980, Eloi Caldeiro ha editado un disco-libro con temas de Xela Arias, escritora a la que se dedican este año las Letras Galegas, que lanza este miércoles a la venta.

El músico de Sarria ha precisado que "son diez temas musicales de Xela Arias, a quien se le dedica este año el Día das Letras Galegas".

"Xela Arias era de Sarria como yo, hemos coincidido en varias ocasiones, y un día hablando el alcalde de Sarria junto con la concejala de Cultura hace dos meses decidimos hacer esto. Había poco tiempo pero en dos meses hicimos el disco y ya está a la venta", ha precisado.

El trabajo no lo firma como Brath, sino que lo hace en solitario. Es su cuarto disco que saca tras haber realizado antes uno de María Mariño, de Álvarez Vázquez y Ramón Piñeiro con el título O equilibrio dos tigres.

Este disco se ha diseñado en "clave de rock, ella era una mujer a la que gustaba mucho el rock y las letras tienen que ver mucho con la cultura urbana, con esa cultura rebelde que se intenta plasmar en el disco", ha ponderado. "Que salga esa cultura de los ochenta, de lo que yo llamo la generación rock", ha puntualizado.

Caldeiro reconoce que "costó bastante" elaborarlo sobre todo "por la premura". "Estábamos en febrero y esto era para mayo", ha indicado. "Normalmente al candidato o candidata a Las Letras Galegas se nomina en junio y este año por la pandemia no se sabía. Hablé con (Víctor) Freixanes y me decía que no sabían si iba a haber un nuevo homenajeado o bien seguir con Carvallo Calero, pero al final en enero decidieron que fuera Xela Arias. Poco tiempo pero con mucho trabajo", ha confesado.

"ALGO INNOVADOR"

El polifacético artista ha proclamado que Xela Arias "representa algo innovador, sobre todo pensando que hay pocas mujeres a las que se ha dedicado las Letras Galega y la mayoría eran del siglo pasado, con lo cual está es la primera gran poetisa, aparte era traductora, que incorpora un lenguaje de rock". "Habla de cervezas, de bebidas, de rebeldía, y se puede decir que es la primera gran escritora de la generación rock", ha descrito a su paisana.

Saldrán 1.500 discos, con "el apoyo del Ayuntamiento de Sarria, también de la Consellería de Cultura a través de Política Lingüística que adquirió una cantidad para repartir entre los colegios y la Real Academia Galega colaboró". "Hoy estamos todo involucrados en este tema, que si todo va bien el 15 lo presentaremos en el Ayuntamiento de Lugo que, por medio de la Concejalía de Mujer, hace un concierto y va a ser en el Parque Rosalía de Castro a la una de la tarde. Hay que agradecer a la Concejalía de Mujer que tuviera la deferencia de plantear este concierto porque era una mujer feminista, reivindicativa", ha manifestado.

Finalmente, Eloi Caldeiro ha sintetizado que Xela Arias reúne "una serie de valores tanto culturales, como reivindicativos de la mujer que hace que sea de tanta actualidad".