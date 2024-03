La fotógrafa Zoe Vixión lleva a Sarria una muestra sobre "o rural queer"

La fotógrafa tomiñesa Zoe Iriarte, más conocida artísticamente como Zoe Vixión, llevó este viernes a la casa de la cultura de Sarria Expo Cuir, una muestra compuesta por 30 instantáneas capturadas en el festival Agrocuir de Monterroso con la que quiere "dar visibilidade ao rural queer e mostrar realidades disidentes á norma", explica la artista, que asegura que el reportaje fotográfico fue también "un camiño persoal para min, xa que a miña transición como muller trans foi pouco antes da miña primeira visita ao festival en 2022", afirma la tomiñesa.

Así, con esta colección, que permanecerá abierta al público todo el mes de marzo en Sarria, Zoe Iriarte busca que la gente que la visite "se meta de cheo na historia". En la muestra acoge por ese mismo motivo desde un espejo donde refleja un mensaje que ella misma escribió hace "uns cantos anos", y un lienzo en el que los visitantes podrán definir lo que es para ellos el concepto queer.

"Todas as acepcións son válidas, porque non existe unha única resposta correcta", dice la artista, que define lo queer "como unha cuestión que vai máis alá do binarismo; unha persoa queer é aquela persoa que é ela mesma e que está con quen quere sen necesidade de dar explicacións sempre que respecte a todo o mundo".

En cuanto al proceso de realización de la obra, la fotógrafa asegura que ella solo se encargó de "capturar a realidade", un mantra que la acompaña en todos sus trabajos. "Hai moito de min nesta exposición, pero tamén hai moito doutras persoas, e gustaríame que a xente puidese ver iso", dice la artista tomiñesa, que asegura a su vez que su trabajo consiste en dar cobertura a todo tipo de escenas y acontecimientos de carácter social. Y más concretamente, Expo Cuir refleja el respeto y la diversidad como origen de la convivencia.

Es por eso que las fotografías destacan no solo por sus vivos colores, sino también por los rostros y las manos de la gente.

La autora de la colección afirma que "aínda falta moito para chegar a unha inclusión total do colectivo", por lo que sostiene que es necesario continuar dando visibilidad a obras como la suya, que pasó anteriormente por Baiona, Tui y Porriño, y que, luego de estar en Sarria, pretende "levala tamén a outros puntos".

Iriarte reconoce que está especialmente contenta de haber podido trasladar su trabajo a Sarria porque "teño unha relación especial co interior de Lugo", en especial con A Ulloa. Ahí, dice, se siente "como na casa". Y que, como mujer trans, se siente más cómoda en el rural que en la ciudad, porque "a xente, aínda que pareza que non, é moi aberta".

La tomiñesa asegura que muchas personas contactaron con ella luego de ver Expo Cuir para agradecerle su labor. "É unha gran satisfacción que o público conecte tanto con ela, así que espero poder levala a máis lugares".

Talleres educativos. Zoe Iriarte impartirá a propósito de la exposición varios talleres sobre el género y el sexo en distintos centros educativos gallegos para «chegar ao público máis pequeno e poder ensinar temas que non se adoitan tratar nas escolas», explica ilusionada la artista.