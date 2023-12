La sarriana Reyes Fernández, de Júpiter Fotografía, finalista en un concurso internacional

A sus 36 años, la fotógrafa sarriana Reyes Fernández Guizán no deja de acumular reconocimientos. El último de ellos lo conoció esta misma semana cuando se proclamó finalista en una de las categorías de los premios Iwpoty Awards, un certamen internacional que galardona las mejores fotos de bodas del mundo.

En su caso, concurrió con una imagen en blanco y negro captada en el Pazo da Trave, en Viveiro, durante la celebración del enlace matrimonial entre un joven de Gran Canaria y una chica de Barcelona. En un momento dado, relata, el padre de la novia se lanzó al suelo, cámara en mano, y las invitadas se pusieron a posar para él.

La fotografía finalista del certamen. REYES FERNÁNDEZ

Con su particular visión, Reyes Fernández no dudó en plasmar con su objetivo ese instante, que ahora acaba de convertirse en finalista en el certamen International wedding photographer of the year, en la categoría dedicada a imágenes en las cuales el fotógrafo "no interfiere" sino que se limita a inmortalizar "momentos que pasan", explica la sarriana.

Reyes Fernández, del estudio Júpiter Fotografía, sabía desde el principio que esta instantánea "tenía algo" y, por ello, decidió presentarla a un certamen que para ella era "todo un reto" porque lo seguía desde hacía tiempo y lo tenía como un referente.

Su alegría fue mayúscula al conocer que era finalista en un concurso con "fotógrafos que tienen más de 100.000 seguidores en Instagram, que son muy conocidos a nivel internacional como por ejemplo The Kitcheners, The Apartment Photo, Fabio Mirulla o Arjun Kamath", enumera.

"Cuando recibí la noticia por email este jueves me desconcentré", bromea la joven, que es ya la tercer generación de una saga de fotógrafos sarrianos. Para ella supone un "orgullo", un "reconocimiento" a su trabajo y también un modo de darlo a conocer dada la repercusión que tienen este tipo de certámenes. De hecho, en su categoría son 15 los finalistas de distintas partes del mundo.

Los Iwpoty Awards son los primeros a los que se presenta Reyes Fernández después de la pandemia, pero ya antes había resultado galardonada en varias ocasiones. Hasta nueve imágenes suyas fueron premiadas en distintos años en el certamen Unionwep, de la Unión de Fotógrafos y Videógrafos de Bodas de España.

Al margen de este tipo de eventos, la sarriana, apasionada de los viajes, retrató con su cámara a niños y niñas en Marruecos y Filipinas, que también le valieron menciones en el prestigioso B&W Child, dedicado a las fotografías infantiles en blanco y negro.