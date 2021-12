Un foro sinala a educación como base para previr a violencia de xénero

A Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave) Rosalía de Castro clausurou este luns en Sarria o programa Xuntos contra a violencia de xénero cunha xornada na que se fixo fincapé na educación como base para previr esta lacra social.

A iniciativa, organizada polo colectivo co apoio da Consellería de Emprego e Igualdade, naceu para "sensibilizar" sobre este drama, indicaron María José Villamarín e Jesús Vázquez, de Cogave, na presentación, na que tamén participaron o delegado da Xunta, Javier Arias; a concelleira de igualdade, Geni Valcárcel, e o voceiro do PP en Sarria, José Antonio García.

O foro contou con tres especialistas, entre as que estivo a pedagoga de Vigo experta en intervención social Paula Suárez, quen insistiu na importancia da educación fronte a esta lacra. Puxo de exemplo un proxecto feito entre rapaces de institutos de Pontevedra, no que lles sorprendeu "o pouco entendemento que teñen do que é a igualdade, como asumen esas condutas máis patriarcais, machistas e violentas nas persoas adultas, pero non son capaces de identificalas en si mesmos".

A psicóloga do Centro de Información á Muller (CIM) de Sarria, Noelia Gómez, explicou mecanismos de dominio, control e submisión que sofren as vítimas, desde a degradación ata a cosificación, a ameaza, o "xogo de manipulación" da famosa luz de gas ou a sobrecarga de responsabilidades. O maltrato, engadiu, "non empeza cunha agresión física, senón cunha psicolóxica e dunha forma moi sutil", o que fai que as vítimas "sexan moitas veces incapaces de ser conscientes de estar nunha situación de maltrato e saír dela".

Abordou tamén factores sociais que "manteñen e son cómplices" da violencia de xénero, como "o amor romántico" ou os celos.

Sonia Calvo, asesora xurídica do CIM do Carballiño, acercou os trámites de cara a facer unha denuncia e os dereitos das vítimas. Chamou a concienciar sobre a necesidade de denunciar, o que "nos corresponden a todos na sociedade". "Temos que ser conscientes da gravidade destes delitos, por ser no ámbito privado da familia moitas veces pásannos desapercibidos, pero debemos todos facerlles fronte", concluíu.