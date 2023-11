Unha mesa redonda analiza os desafíos e as oportunidades do mercado laboral en Sarria

A Confederación de Empresarios de Lugo xunto coa fundación CEOE e Cáritas levou a cabo unha mesa redonda na que se falou sobre as oportunidades e os desafíos do mercado laboral en Sarria. O evento celebrouse o venres no hotel Alfonso IX e participaron empresarios que desenvolven a súa actividade laboral na vila.

Na mesa redonda tomaron parte a directora de Cáritas Diocesana de Lugo, Amparo González; o presidente da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces), Ricardo Arias; o presidente da Asociación Provincial de Hostalaria e Turismo de Lugo e de Galicia, Cheché Real; a responsable da Gandaría Quitián, Consuelo López; e o responsable de marketing de Galimplant, César No.

Durante o faladoiro, debatiuse sobre o futuro laboral que pode haber na vila e as perspectivas de novas incorporacións ao mercado. Entrou tamén a debate como a día de hoxe tanto o traballador coma o empresario teñen que estar nunha formación continua para adaptarse a todos os cambios tecnóloxicos que se producen no seu entorno laboral.

Outro dos puntos que se tratou foi a necesidade dos empresarios de entender que, a día de hoxe, o traballador valora moitas máis cousas que o salario que poda chegar a percibir. Deste xeito, entran en xogo aspectos como a zona na que van residir ou a cercanía que poden ter os fillos para ir ao colexio. Tamén se tratou a necesidade das persoas inmigrantes, sendo importantes para que as empresas se manteñan e para que sigan medrando.

O encontro está incluído no proxecto EmpleaLab, que está financiado con fondos Next Generation da UE e que busca mellorar a empregabilidade de persoas vulnerables e facilitarlles ás empresas lucenses a cobertura dos postos de traballo que poidan ter vacantes.

Para abordar os principais obxectivos deste programa, falaron nunha segunda parte o coordinador de EmpleaLab na fundación CEOE, Miguel Anxo García, e a secretaria xeral de Cáritas Diocesana de Lugo, Mónica Yáñez.