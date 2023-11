Fontecelta lanza una edición especial de aguas con el escudo de la Sarriana

La SD Sarriana, que este año se estrena en Tercera División RFEF, puede presumir de tener su propia botella de agua. La empresa Fontecelta, con sede en el municipio, acaba de lanzar una edición especial con el escudo de la histórica sociedad deportiva, que ya comenzó a distribuirse en locales de hostelería del concello y del resto de la comarca.

Nueva botella de Fontecelta en colaboración con la SD Sarriana. EP

Se trata de la botella de agua mineral natural Quality, que Fontecelta pone en el mercado en los formatos de un litro y medio litro. De cada una de ellas ha encargado 200.000 unidades con el escudo de la Sarriana, pensadas exclusivamente para el sector hostelero y que también estarán disponibles en el campo municipal de A Ribela, donde disputa sus encuentros el club recién ascendido.

Según explica el director de la planta de Fontecelta, Francisco Blanco, esta iniciativa se enmarca en los acuerdos de patrocinio que la empresa ha establecido con la sociedad deportiva para esta temporada y que incluyen también la publicidad en el estadio de A Ribela y la donación del agua que consumen los deportistas durante los partidos de la Sarriana.

Con esta edición especial, Fontecelta no solo conmemora el ascenso de categoría y apoya a un club con más de medio siglo de vida sino que también da a conocer la entidad entre, por ejemplo, los numerosos peregrinos que visitan la comarca en su recorrido por el Camino Francés.

"É unha maneira de promocionar o equipo e de que o pobo vexa que en Sarria hai unha planta de auga e que temos que colaborar entre as empresas e as sociedades deportivas", señala Francisco Blanco, quien se muestra convencido de que la acogida será muy buena porque "se estamos no pobo teremos que facer un esforzo polo pobo".

Las botellas con el escudo de la Sarriana comenzaron a distribuirse este mes y, dada la cantidad, posiblemente alcancen hasta finales de verano. A partir de la próxima semana será cuando pueda testarse mejor el recibimiento que están teniendo en el mercado, ya que Fontecelta pondrá en marcha una campaña para difundir este patrocinio mediante comerciales que recorrerán la comarca visitando a posibles clientes.

Esta edición especial viene a sumarse a otras que lanza la empresa durante el año en el sector de la alimentación, orientadas a la venta en grandes superficies y relacionadas con temas sociales como puede ser el día del planeta a la lucha contra el cáncer.

"Un orgullo". Desde la SD Sarriana muestran su agradecimiento a Fontecelta por esta "boa idea de utilizar o noso escudo para potenciar o equipo do pobo nas botellas de agua", dice el presidente del club, Manuel Sangil, quien define esta promoción como "un orgullo para a Sarriana".

Sangil se refiere a Fontecelta como "unhas das fábricas de auga con máis potencial de Galicia" y anuncia que la Sarriana aportará su grano de arena recomendando su consumo entre las empresas colaboradoras del club.

"A maioría dos locais hostaleiros do municipio son socios da Sarriana e imos intentar dar un empuxón para que Fontecelta se consuma máis na comarca porque é unha auga de calidade e de moito prestixio. Creo que debemos tirar por esta empresa e que a xente de Sarria arrime o ombro porque, ademais, dá moitos postos de traballo directos e indirectos e está xenerando riqueza no pobo", afirma el presidente.

Futuro: proyecta construir una nueva nave y renovar maquinaria

La empresa Fontecelta tiene sus instalaciones en el lugar de Céltigos, donde prevé hacer una ampliación a corto plazo. Según confirma su director, el proyecto ya ha sido entregado en el Concello para poder construir una nueva nave en unos terrenos anexos a los actuales. Tendrá unos 3.000 metros cuadrados de superficie y servirá para el almacenamiento del producto terminado y la materia prima. A mayores, la planta renovará su maquinaria, lo que supondrá una inversión total, incluida la nueva nave, de cuatro millones de euros.



66 trabajadores



La empresa cuenta con un total de 66 trabajadores en Céltigos, a los que se suman transportistas y comerciales. Según el informe Ardán, está entre las cien primeras de la provincia, con una facturación de más de 16,5 millones de euros en el año 2021.



145 millones



de litros es lo que produce al año la compañía sarriana, de cuyo manantial sale agua para marcas blancas como Carrefour, Alcampo o Eroski.