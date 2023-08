La incredulidad y la "tristeza" se apoderaron del municipio de Samos tras el crimen perpetrado el viernes en el lugar de Lamas, donde Manuel López, de 82 años de edad, murió acuchillado presuntamente por su vecino José Manuel Vázquez, de 49. "Foi unha morte que non tiña que ser. Toda a xente está moi apesarada", aseguraba este sábado por la tarde una mujer en el funeral y sepelio del fallecido, celebrado en su parroquia de San Mamede do Couto.

En un día de luto oficial en el concello samonense, donde las banderas ondeaban a media asta, la esposa de la víctima mortal seguía ingresada en el hospital Lucus Augusti recuperándose de las heridas de arma blanca causadas presuntamente por el mismo vecino, aunque fuera de peligro.

Banderas a media asta en el Concello en señal de luto. EP

En Samos, municipio acostumbrado al trasiego de peregrinos, la consternación se palpaba en las calles de la capitalidad y todavía más en el pequeño núcleo de Lamas, donde a media mañana reinaba el silencio, solo interrumpido por el ladrido de los perros y la presencia de algunos medios de comunicación.

El precinto policial, que durante toda la jornada del viernes impedía el acceso al escenario del crimen para no contaminar pruebas, fue retirado tras una minuciosa inspección del lugar.



Hasta siete horas duró el registro domiciliario autorizado por el juzgado de Sarria. Comenzó alrededor de las cinco de la tarde del viernes y se prolongó hasta casi la medianoche, tiempo durante el cual los miembros de la Policía Judicial recabaron pruebas en presencia del detenido, asistido por abogado, la jueza, el fiscal y la letrada de la administración de justicia (la secretaria judicial).

Ganado

Se llevan las vacas del detenido al no poder atenderlas

El detenido residía con sus padres, de 88 y 87 años de edad, que este sábado permanecían solos en su casa y se mostraban angustiados. A petición suya un tratante acudió por la mañana para llevarse las 16 reses, once vacas y cinco terneros, de la explotación familiar tras el arresto de su hijo y no poder ocuparse ellos del cuidado del ganado por su avanzada edad.Son cabezas de rubia y frisona, algunas de las cuales tendrán como destino el matadero y otras la venta.



"Sen ningún problema"

La persona que fue a buscar el ganado explicó que llevaba veinte años acudiendo a esa explotación y que nunca había tenido ningún problema con los propietarios, ni con el presunto homicida, ni con sus padres. "Comigo sempre foron boa xente", declaró el tratante, que ya el viernes acudió a alimentar las vacas, que se encuentran en buen estado.



"No sabemos lo que hizo"

"Estamos sufriendo", afirmó este sábado la madre del detenido, en una breve declaración a la puerta de la vivienda familiar. "Nosotros no nos enteramos de nada, nos lo llevaron pero no sabemos nada. No nos han contado nada, solo nos han venido a por él y no sabemos lo que hizo", añadió la mujer.

Arma homicida

No fue una reconstrucción de los hechos, sino un exhaustivo registro, tanto en la vivienda del presunto autor del crimen como en los alrededores, desde la huerta hasta las cuadras de las víctimas, el camino público y un alpendre donde guardaban leña y donde había restos de sangre. Uno de los objetivos era encontrar el arma homicida, al parecer un cuchillo de cocina que, según diversas fuentes, este sábado seguía en paradero desconocido.

El arrestado, por su parte, fue examinado por un forense porque supuestamente también presentaba algunas lesiones y se acogió a su derecho a no declarar a la espera de pasar este domingo a disposición del juzgado de Sarria.

Mientras la investigación continúa en marcha, el cuerpo de la víctima recibió sepultura tras la práctica de la autopsia. La comitiva fúnebre salió del tanatorio Madeira hasta la iglesia parroquial de San Mamede do Couto, acompañada de numerosas personas que quisieron arropar a los familiares en estos momentos, entre las cuales se encontraba también la alcaldesa de Samos.

Un momento del funeral de Manuel López, en Samos. VICTORIA RODRÍGUEZ

No había palabras para resumir el sentir de los vecinos. "Estamos todos moi afectados. É incrible chegar a esta situación. Quen vai esperar que pase algo así?", se preguntaban, consternados.

Las desavenencias entre las familias implicadas eran conocidas porque se arrastraban desde hace mucho tiempo, pero "ninguén se esperaba esto". Según los testimonios vecinales, las discrepancias vienen ya de los antepasados, supuestamente motivadas por un camino público que una de las partes consideraba de uso particular. Estaban "enquistadas" y, con el tiempo y dada la proximidad de una casa a la otra (a solo unos metros de distancia) fueron derivando en otros conflictos que al parecer causaron denuncias previas por ambas partes que incluso llegaron a juicio alguna vez.

Familiares de las víctimas aseguraron el viernes que estas se sentían "atemorizadas" por el presunto agresor, quien los había "amenazado" y al que muchos definen como una persona "huraña" con la intentaban tener el mínimo contacto posible.

"Estamos tristes polas dúas familias", señalaba otra samonense, que se ponía en el lugar de los padres del presunto homicida.

"Son cosas que hay en los pueblos y en la vida y que no deberían existir", señalaba una mujer apesadumbrada. "Non se levaban ben, pero nunca pensei que se chegaría a esto", decía otra, quien se refería a las víctimas como "moi boa xente", al tiempo que deseaba una pronta recuperación a la septuagenaria herida, con la que había compartido hace años la experiencia de la emigración.

Testigo

"Que valor lle botou o rapaz que lle axudou"

Uno de los comentarios más frecuentes este sábado en Samos hacían referencia a la actuación del joven de Madrid que disfrutaba de sus vacaciones en el lugar de Lamas y que acudió en auxilio de la mujer, Consuelo Ánguez, una intervención que se considera decisiva para evitar una segunda muerte por apuñalamiento.



"Que valor lle botou o rapaz. Naquel momento en quente podía darlle a el tamén co coitelo", decían los samonenses. Este "héroe", que salió en ayuda de su vecina sin pensarlo dos veces al escuchar sus gritos desde la habitación de su vivienda, prefiere no hacer declaraciones sobre un suceso que posiblemente tarde mucho en olvidar.



Un lugar marcado

Los residentes comentaban también la dificultad de curar las grandes heridas tras un crimen en un lugar tan pequeño y con dos familias implicadas. "Non se sabe nun futuro, pero polo momento penso non vai ser igual", reflexionaba una vecina de las proximidades.