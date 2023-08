Fiz Vergara a través da súa prosa

Os veciños da parroquia de Lóuzara, en Samos, non esquecen a Fiz Vergara. E é que todo o que os rodea forma parte do legado literario que o escritor lles deixou baixo cada unha das pedras e dos paxaros que aparecen reflictidos na súa obra. Así o afirma Xulio Pérez, afeccionado ao teatro e natural de Bustofrío de Lóuzara, que pensou que sería unha boa idea homenaxear á figura do samonense representando unha obra de teatro no lugar que o viu nacer e medrar.

"O ano pasado, cos actos do 25 aniversario do seu falecemento, algúns actores fixemos unha pequena teatralización da súa obra e, ao ver que contou con tanto éxito, decidimos preparar unha máis elaborada para este ano", explica Xulio Pérez, que xa ten todo listo para representar este mércores a adaptación teatral do conto Historia dun tolo que sabía tocar o clarinete, que se atopa recollido no libro Por que Deus faría a brétema?, publicado en xuño deste mesmo ano e que reúne a prosa do escritor samonense ao coidado de Iago Rodríguez Yáñez,

A familia e os veciños de Fiz Vergara reuniranse este mércores ás 21.00 horas xunto a varios actores da compañía Milrosas Teatro en Santalla de Abaixo para representar "un dos relatos máis especiais do autor", segundo di o director Xulio Pérez, que cre que é unha historia "perfecta" para devolverlle a Fiz "todo o que nos deu, xa que el vive na memoria de todos os que o coñecemos", asegura. Tamén afirma que esta é unha moi boa oportunidade para impulsar máis a súa narrativa, "cargada dun lirismo impecable e precioso" que non é tan coñecida polo público.

Así, preto de 20 actores, entre os que se atopan a familia e os veciños de Fiz, contarán a historia dun home que se pasaba a vida indo de aldea en aldea co seu clarinete e o seu can para "alegrar o corazón das súas xentes". Para iso terán a música en vivo de Luis Quintana, un dos membros do grupo Airiños da Freba, que poñerá banda sonora a esta escena coral na que a música e o teatro uniranse para recordar ao escritor samonense.

Longa tradición

Tal e como explica o director da obra, a parroquia de Lóuzara conta cunha "gran tradición teatral", xa que dende mediados nos anos noventa representaban unha obra todos os anos a finais do mes de agosto. Unha iniciativa que se realizou ata principios dos anos 2000 e que corría a cargo de José Xurxo, un profesor da parroquia que tiña unha gran paixón pola interpretación. "Queremos recuperar este proxecto entre todos", asegura.

Unha demanda que vén de largo

A Asociación de Xornalistas do Camiño e o colectivo Ergueitas levan anos reclamando o nomeamento de Fiz Vergara Vilariño para as Letras Galegas. No 2021, o autor samonense foi un dos tres candidatos xunto a Ánxel Casal e Federico García Lorca. Finalmente, o escritor non resultou nomeado, pero os seus defensores todavía esperan que a academia o elixa en vindeiras edicións pola súa calidade poética e narrativa. O único requisito indispensable para que un autor sexa escollido é que pasasen dez anos desde a súa morte e que a candidatura estea avalada polo menos por tres membros de número da Academia.

Certame sarriao

Ergueitas celebrou a vixésimo terceira edición do premio Fiz Vergara Vilariño, no que participaron máis de 50 escritores, e o o gañador darase a coñocer no mes de novembro.