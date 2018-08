Fiz Vergara llega al mundo digital

La agrupación Ergueitos ha dado un paso más en su labor de difundir el legado literario y cultural del poeta samonense Fiz Vergara Vilariño. El colectivo que encabeza María Casar, en un intento por abarcar más público y buscar nuevos medios de difusión, se encuentra ahora mismo elaborando un CD fotopoético cuyo contenido gira alrededor de la figura del escritor y la ruta literaria que lo homenajea en Samos.

Cada una de las obras está inspirada en un poema de Fiz Vergara que guarda relación con el espacio que ocupa

Este itinerario discurre durante ocho kilómetros por el valle de Lóuzara, desde Airapadrón hasta una catarata, lugar conocido como Pozo de Beltrán. A lo largo del trayecto, el visitante encuentra 13 esculturas de 13 creadores gallegos diferentes. Cada una de las obras está inspirada en un poema de Fiz Vergara que guarda relación con el espacio que ocupa. La adjudicación de cada pieza lírica al punto del trayecto fue obra de la presidenta de la agrupación, que, según explica, buscó "dentro de todos os seus libros e na información que tiñamos, poemas que foran adaptándose a diferentes lugares do Val de Lóuzara e así, conformando esta ruta". Por ejemplo, "o primeiro poema fai un repaso de todas as aldeas de Lóuzara, é como unha especie de benvida", comenta María Casar.

A RITMO DE RAP. El CD fotopoético recogerá espectaculares imágenes de los mencionados puntos del recorrido y, quizá su punto fuerte, un recitado de poemas de Fiz sobre un fondo instrumental. "Ímolo facer cunhas bases rítmicas un pouco rapeiras", señala Casar. "É unha cousa na que estivemos xa traballando e que eu creo que vai quedar moi chula", añade.

La presidenta de Ergueitos destaca que "os poemas de Fiz Vergara son moi intimistas, melancólicos, de temática amorosa, sociais ou reivindicativos da paisaxe máis tradicional; entón creo que a combinación pode resultar moi bonita". En lo que respecta a las voces que interpretarán los textos del literato samonense, serán vecinos de Sarria. "Os encargados de recitalos, nesta ocasión, serán xente da asociación e persoas anónimas", dice la responsable, "pero para o futuro estamos pensando en facer algo un pouco especial cos poetas que foron gañando as diferentes edicións do premio literario Fiz Vergara".

Respecto a las músicas sobre las que se leerán las composiciones del creador samonense, dice Casar que "estamos pendentes de dúas ou tres persoas, pero depende dos seus compromisos e o tempo do que dispoñan". A la hora de grabar y arreglar el sonido, la agrupación Ergueitos trabaja con músicos que esperan que puedan encargarse de la tarea.

El resultado de esta iniciativa verá la luz este año y, según comenta la presidenta, su principal objetivo no es alcanzar un gran volumen de difusión, sino que están más enfocados en su utilidad. "Fixémolo pensando en que non sexa unha cousa que teña unha divulgación excesiva, senón que estamos máis centrados en que se trate dunha boa ferramenta que queremos utilizar porque hai moitos centros de ensino interesados no roteiro do Fiz", asegura.

Con el proyecto, Ergueitos espera llegar a un nuevo público. "Queremos achegar os poemas doutra maneira á xente, e se non vai ela aos libros, levamoslle nós os libros a ela", apunta.

INICIATIVAS ANTERIORES. Ergueitos no ceja en su empeño de buscar nuevas formas para dar a conocer la figura de Fiz Vergara Vilariño y su obra. Este mismo año, la agrupación editó un catálogo sobre la ruta literaria. El trabajo recoge la explicación poética de las esculturas, la historia de cada una de ellas y la trayectoria de los trece artistas plásticos que pusieron su arte al servicio de este ambicioso proyecto. Según María Casar, este trabajo era necesario porque "á ruta vén xente de distintos lugares e non teñen material para profundizar na ruta e no seu significado, polo que co catálogo solucionamos isto".

La entidad también honra al escritor con el premio de poesía Fiz Vergara que convoca el Concello de Sarria, dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra vencedora.