"La figura del peregrino es un icono en Sarria y yo lo llevo en el ADN"

La escultora María Carretero (Madrid, 1963) celebrará el vigésimo séptimo aniversario de la obra ‘Homenaje al peregrino’ ubicada en la localidad sarriana, una escultura que para ella, tal y como afirma, supuso "un antes y después" en su carrera, con la presentación de la conferencia ‘Amor: la mujer en el camino de peregrinación’ a finales de este mes en Madrid, en la que aprovechará además para promover el Camino Lebaniego. "También la llevaré después a otros países para dar a conocer nuestro patrimonio", asegura la artista madrileña.

¿Cómo fue para usted inaugurar esta escultura en 1996?

Desde luego fue un trabajo muy laborioso, de hecho yo empiezo a contar tres años atrás desde la fecha de inauguración, ya en 1993, porque fue un proceso exhaustivo y muy costoso. Todo surgió a raíz de un encargo del Concello de Sarria. Ellos contactaron conmigo y pusimos en común un claro objetivo: acoger al peregrino a través de un ágora en un entorno que estaba muy deprimido. La obra se encargó de dar amplitud a la zona con materiales fuertes como la piedra para hacer de esta escultura una obra de gran presencia. Quisimos así dar la bienvenida a los peregrinos de todo el mundo a través del arte y de su representación.

Y ahora, casi treinta años después de su ‘Homenaje al peregrino’, ¿cómo ve la situación de este conjunto escultórico?

Creo que han abandonado mucho el entorno y es necesario recuperar las piezas que no están a la vista y tomar conciencia de ello. De hecho, el colectivo Vegap (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) la incluye en un censo de obras dañadas. El complejo debería ser restaurado por el bien común, porque yo trabajo por y para el servicio de la comunidad, y creo que es una asignatura más que pendiente por parte de las autoridades.

Más allá de esta obra, ¿cuál es su vinculación con Sarria?

Yo me considero una sarriana más porque desde pequeña pasé todos los veranos en la villa con mi familia materna, que era de aquí, y aunque ellos ya no están, muchos seguimos manteniendo viva su esencia. Recuerdo que pasaba mucho tiempo con mis abuelos porque mi padre era músico y viajaba continuamente con mi madre, así que pasé gran parte de mi infancia en la villa. Hasta me saqué el carné de conducir aquí. Mi vida siempre ha estado vinculada a Sarria.

¿Y ya entonces sabía que lo suyo era el mundo del arte?

La verdad es que sí. Con once años gané un premio a nivel nacional por una pintura que había hecho de la casa de mis abuelos. Mi familia siempre me ha inspirado mucho. Creo que la amabilidad que recibí siempre por parte de los vecinos sarrianos fue una fuente de inspiración fundamental para desarrollar mi faceta artística. Esta es prácticamente mi tierra natal.

Entonces, ¿qué supuso para usted ser la encargada de esta obra pública en su casi tierra natal?

Un antes y un después. Creo que es una obra que ha dado la vuelta al mundo. Al final, cuando la creamos, la figura del peregrino no era tan popular como lo es ahora y creo que llegó en un momento clave en el que el Camino Francés despegó y experimentó un auge sin precedentes. Los peregrinos siempre han estado ahí, pero en los 90 llegó ese boom que hasta hoy se mantiene. La figura del peregrino es un icono y un área de transformación en Sarria, y yo lo llevo impregnado en el ADN.