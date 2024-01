La fiesta del Cocido do Porco Celta da Comarca de Sarria será los días 2 y 3 de marzo

La decimosexta edición de la Festa do Cocido do Porco Celta da Comarca de Sarria se celebrará los días 2 y 3 de marzo en distintos establecimientos hosteleros de la zona. Para ello, el Concello de Sarria ha convocado a todos los interesados a una reunión que tendrá lugar este miércoles día 24, a las seis de la tarde, en el salón de plenos del consistorio.

Hasta 2020, la Festa do Cocido do Porco Celta da Comarca se celebró con una comida multitudinaria con cientos de asistentes, la cual tuvo lugar en sus últimas ediciones en el campo de la feria.

No obstante, tras la pandemia y ante la imposibilidad de asumir la compleja elaboración gastronómica un grupo de profesionales cada vez más reducido, se optó por un nuevo formato para mantener la esencia del evento y continuar promocionando los productos porcinos locales.

Así, en las últimas ediciones, la fiesta se celebra en los establecimientos de la comarca de Sarria que lo deseen y que, durante los próximos días 2 y 3 de marzo, ofrecerán desde un completo cocido a base de porco celta hasta raciones y tapas con este producto.

El pasado año fueron 15 los locales de Sarria y Samos participantes en estas jornadas, con muy buena acogida.

Según explica la concejala de Fiestas de Sarria, Geni Valcárcel, hace unos días ya hubo una primera toma de contacto con los organizadores del evento en años pasados y, para este miércoles, está convocada una nueva reunión abierta a todo el sector hostelero para concretar los detalles e iniciar el plazo de inscripción.

El Concello de Sarria hará público después del cartel con todos los negocios participantes y sus teléfonos de contacto para las reservas previas.

Su deseo es poder retomar en el futuro el evento en su formato de mayor tamaño, dándole un impulso. "A nosa vontade é que perdure. Darlle continuidade á Festa do Cocido do Porco Celta da Comarca, potenciala e conservar o espírito co que naceu, como data de unión dos concellos da comarca e posta en valor da nosa gastronomía", afirmó la edila.