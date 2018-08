El Festival de Maxia Vila de Sarria reunirá a 24 ilusionistas

La décimo tercera edición del Festival de Maxia Internacional Vila de Sarria que organiza Roberto Lolo, y que se celebrará desde el día 16 al 19, contará con 24 magos, algunos de ellos mundialmente reconocidos. Esta será la edición con más participantes hasta la fecha. Durante cuatro días, estos ilusionistas asombrarán al público con sus trucos en diferentes lugares de la localidad, como la Praza da Vila, la casa de cultura, el Malecón, O Chanto y varios locales hosteleros.

En palabras de Roberto Lolo, organizar un evento de este nivel no ha sido fácil, y para reunir a estos reputados magos "esta vez no he tenido que hacer magia, he tenido que hacer milagros". El mago sarriano reconoce deberle mucho a otro de los participantes en el festival, Dani Daortiz, "considerado el mejor cartomago del mundo", y al que Roberto Lolo está muy agradecido porque "por él tengo acceso a muchos magos mundialmente reconocidos a los que nunca podría llegar de otra forma".

EL NOBEL DE LA MAGIA. Entre los artistas que actuarán en esta décimo tercera edición estará el francés Yann Frisch, "Me ha costado cinco años traerlo", asegura Roberto Lolo, "es uno de los mejores magos del mundo y ha ganado el equivalente al premio Nobel de la magia". Los tres primeros días del festival, habrá conferencias exclusivas para magos, y para la que impartirá Yann Frisch con Dani Daortiz han mostrado su interés por asistir ilusionistas de toda la geografía española. En estas charlas, los ponentes comparten con sus compañeros de profesión técnicas y secretos para aprender y mejorar. Los encuentros tendrán lugar en una sala privada del establecimiento O Meigallo.

Además de Yann Frisch y Dani Daortiz, protagonizarán estas conferencias el mentalista Fernando Arribas y la ilusionista Dania Díaz.

MAGOS TELEVISIVOS. Esta edición también contará con la participación de rostros conocidos para espectadores de los talent shows televisivos. La venezolana Dania Díaz es finalista del concurso Got Talent y, en palabras de Roberto Lolo, "conquistó el corazón de millones de espectadores contando su historia como inmigrante". Actuará el jueves 16, a las 00.30 horas en La Oficina, y el viernes 17, a las 23.00 horas en O Meigallo.

Joel de Cuba ganó el pasado año Got Talent Magic y este año repite en el festival sarriano. Actuará el sábado 18 a las 1.00 horas en la cafetería Montecarlo, y el domingo 19 en la gala con la que cerrarán esta edición en la Praza da Vila.

Otro de los rostros conocidos que actuará en la gala del domingo será Dani Polo, "el mago revelación del programa Pura Magia de Televisión Española", dice Roberto Lolo.

El mago sarriano asegura que este festival es un regalo para sus vecinos, "es por y para el público, porque yo me crié en Sarria y es una forma de agradecer todo el cariño que me han brindado".

La concejala de cultura, Mónica López, y Roberto Lolo presentaron el pasado jueves el festival. La asistencia a los espectáculos es gratuita y por orden de llegada hasta completar aforo.