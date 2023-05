Un festival homenaxeará en Sarria a Matías López e a cultura do chocolate

A figura do ilustre sarriao Matías López, un dos empresarios máis destacados do século XIX e precursor da publicidade comercial co famoso cartel dos Gordos e os fracos, será homenaxeada na súa vila natal cun festival sobre a cultura do chocolate que terá lugar entre os vindeiros días 12 e 14.

Trátase do primeiro evento en Galicia arredor deste produto e convertirá Sarria en lugar de encontro para expertos gastronómicos, produtores, marcas e público en xeral amante do chocolate, tal e como explica Xosé Aldea, da consultoría cultural Ouvirmos, encargada do deseño do programa.

O festival, que conta con fondos Next Generation, está promovido polo Concello de Sarria, que hai uns meses tamén formalizou lazos de irmandade con El Escorial baseados en Matías López xa que foi no municipio madrileño onde montou no 1874 unha gran fábrica que deu emprego a 500 persoas e na que implantou modernos sistemas de produción e avances sociais para os traballadores.

VENDA E DEGUSTACIÓN. As xornadas sobre o empresario e filántropo celebraranse no parque do Chanto, onde haberá unha carpa para venda e degustación de produtos baseados no cacao, así como demostración de chocolaterapia.

O programa arrancará o día 12, ás 9.30 horas, na Escola de Hostalaría de Sober, cunha clase sobre maridaxe impartida polo mestre de cociña e coctelería Judicael Serena. Xa pola tarde, ás 20.00 horas, proxectarase na casa da cultura de Sarria o filme Chocolat, protagonizado por Juliette Binoche.

O sábado será unha xornada intensa no Chanto cunha charla, ás 11.00 horas, sobre gastroinfluencers na que intervirán Antía Fernández, da panadería Pallares; Nicolás López, do bar Cubano; e a blogueira Diana Fernández.

Ás 12.00 haberá unha cata comentada con Guillermo Villafáñez, medalla de ouro no International Chocolate Awards, e ás 17.00 un contacontos de Ángeles Goás sobre a mesma temática.

Unha hora despois será a quenda do teatro e dun showcooking infantil cos cociñeiros Xenxo Pereiro e David Cidre. O festival continuará coa preparación de cócteles con Judicael Serena e a música de Dous Bos no campo de rugby.

Unha degustación de chocolate ás 9.00 horas no Meigallo e no restaurante O Chanto será o primeiro acto do domingo día14, para seguir con obradoiros infantís, un concerto de Louband e un concurso de bolos e sobremesas caseiras a base de chocolate no que participará a veciñanza de Sarria.

PRESENTACIÓN DUN LIBRO. Xa pola tarde, ás 17.00 horas, Gregorio Sánchez Meco e Xaime Félix López Arias presentarán un novo libro sobre Matías López. Para rematar, terá lugar un coloquio sobre comercio xusto e a actuación do grupo Clarisaxos.

Segundo Xosé Aldea, este festival resulta innovador "á hora de realizar unha programación cultural utilizando como punto de partida un elemento básico na gastronomía popular", ademais de recuperar "unha figura relevante" como foi Matías López.