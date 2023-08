O festival de blues arranca con forza unha edición con variedade de estilos

Unha interpretación a gaita do tema Amazing Grace a cargo de históricos músicos sarriaos inaugurou o xoves o festival Sarria Blues no Camiño, que nesta segunda edición destaca pola súa variedade de estilos. Esta mestura entre a tradición cultural afroamericana e a galega serviu como punto de partida dun evento que comezou cunha boa acollida de público e que durante catro días ofrece concertos gratuítos de destacadas bandas do panorama actual do blues de varios países.

O Concello de Sarria e a asociación Teixo son os artífices desta cita, que nace da homenaxe póstuma ao músico Matías Moreno celebrada en 2021. Na xornada inaugural do xoves tamén houbo un recordo para outro gran dinamizador cultural, o mestre Eduardo Rey, falecido recentemente.

"El festival se va a consolidar como el referente del blues en Galicia", vaticinou o alcalde de Sarria, Claudio Garrido, quen asegurou que nesta edición "nos hemos superado". Así, o cartel está formado por formacións de gran calidade como o dúo Lust "N" Found, que deu o xoves o primeiro dos concertos diante da igrexa de San Salvador ante un público entregado e que o venres levará o seu "blues antigo e de raíces" ata a residencia de maiores (ás 10.30 horas, xunto con Ma Lonesome) e o paseo do Malecón (19.00 horas).

Segundo explicou Manuel L. Poy -membro de Teixo e autor de "ideas tolas das que nacen os éxitos", en palabras do concelleiro de Cultura, César No-, o festival ten como obxectivo "integrarse no pobo e que a xente da vila se implique cada vez máis e o faga seu".

Ese "espírito de colaboración" exemplifícase na unión entre o Blues no Camiño e A Verbena Fest, que dará como resultado o venres, a partir das nove da noite, "unha gran xornada de baile e comida afroamericana" no Meigallo coa música de Taninos Maduros, Los Naipes, El Pavoni & The Moonshine Tones (chegados dende Portugal) e o DJ Grande Osso.

Na xornada inaugural proxectouse o documental Hondarribia Crossroads. Una historia del blues español e para o venres está prevista a presentación do libro de Héctor Martínez Al compás del vudú, ás 13.00 horas, na casa da cultura, co concerto de Sister Marion, con sons de Nova Orleans ao piano.

O festival continuará o sábado coa banda feminina Indigo Blues e a cantante de soul americana Gisele Jackson (cabeza de cartel), ás 21.00 horas na Feculera, pero xa dende as 12.00 horas haberá un pasarrúas coa formación sarriá Pinky Blinders e o cuarteto The Hoodoo Doctors. Estes últimos pecharán o domingo "catro días de intensa actividade artística" nunha vila que aposta "pola cultura activa", segundo destacou No, e que pretende facer do blues todo un sinal de identidade.