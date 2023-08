A Festa da Empanada pecha en Sarria unha Noite Meiga de moita afluencia

A Festa da Empanada, organizada pola asociación cultural Meigas e Trasgos de Sarria, pechou este domingo tres intensos días de celebración dunha Noite Meiga con moita afluencia de público.

Cincuenta e un anos cumpriu xa esta histórica cita, coa que Sarria despide o mes de agosto, e que unha vez máis tivo como acto central a tradicional danza, na que se estrearon nesta edición cinco novos bailaríns.

Foi un momento cheo de "emoción" para estes tres mozos e dúas mozas de Meigas e Trasgos, de entre 16 e 18 anos, algúns dos cales non puideron evitar as bágoas de ledicia tras representar por primeira vez o baile ideado hai máis de medio século pola fundadora da asociación, Carmela González.

"Es un día muy especial para todos nosotros", resumiu a presidenta actual, Belén Fernández, quen cada último sábado de agosto se converte tamén en "meiga" sobre o escenario.

Pasaba da unha da madrugada cando o son do pandeiro de catro músicos anunciaba o inicio da danza, que recrea unha lenda interpretada na voz da veciña Ana Miranda. As meigas e trasgos bailaron arredor do lume no parque do Chanto e continuaron no anfiteatro do local social en presenza de numerosas persoas. Ao seu remate, o grupo sarriao Louband animou a festa ata altas horas.

Os actos retomáronse onte coa décima terceira Festa da Empanada, coa que colaboraron as empresas Panadería Pallares, Cárnicas Teijeiro, Queserías Sarrianas e Fontecelta. Máis de cen comensais deron boa conta nas instalacións de Meigas de dez quilos de embutido e unha decena de empanadas de gran tamaño, o que deu paso, a media tarde, ao espectáculo infantil Príncipas e Princesos a cargo de Pablísimo.

Vixilancia

Policía Local e Garda Civil estableceron un dispositivo especial de vixilancia nunha Noite Meiga para a cal o Concello financiou unha tirada de 2.000 pulseiras conmemorativas con deseño da sarriá Raquel Rodríguez que se repartiron de xeito gratuíto.

Dende a asociación Meigas e Trasgos amosáronse moi contentos co desenvolvemento de todos os actos, dende a andaina con fachos do primeiro día ata o concerto do grupo folk Luar na Lubre, patrocinado por Turismo de Galicia, e o emotivo pregón do director da Banda de Música de Sarria, José Antonio González.

"El balance es maravilloso", dixo a presidenta do colectivo, quen lembrou que están en marcha os trámites para que a Noite Meiga sexa recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia e a busca de financiamento para renovar o teito do seu local social.