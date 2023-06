A Ferrería del siglo XVIII

El núcleo de A Ferrería, en el ayuntamiento de O Incio, era conocido por su industria del hierro, ya operativa en el año 1550, pero en la actualidad completamente desaparecida. Hoy podemos conocer un poco más de cómo era la aldea y la fábrica en el siglo XVIII gracias a un apeo del Arquivo Histórico Provincial de Lugo, que acaba de dar a conocer la institución por el Día Internacional dos Arquivos.

El documento describe el núcleo del año 1789 y los límites del territorio que le correspondían, indica María Díaz Bernárdez, de la institución lucense. Esta sarriana fue la encargada de presentar el apeo en un acto en el que también intervino la profesora de la Universidade da Coruña Estefanía López Salas.

Un apeo es un documento que plasma la delimitación de una propiedad o un territorio. El de A Ferrería apareció cosido, señala María Díaz, delante de un protocolo de 1794 del notario Pedro Rodríguez Mallo, quien era escribano de la jurisdicción de O Incio, vecino de San Fiz de Rubián (Bóveda) y padre de otro notario, Manuel Rodríguez Mallo. Precisamente, el apeo de O Incio llegó al Arquivo Histórico Provincial mezclado con documentos del hijo.

Estefanía López apunta que la información que facilita un apeo es "moito máis precisa" al ser el objetivo de este tipo de documentos "apear, demarcar unha propiedade". No solo, asegura, demarca los límites, sino que también describe cada uno de los elementos que configuraban cada propiedad. "Os apeos acostumaban facerse para acompañar aos foros, porque eran unha maneira de evitar ocultacións, invasións indebidas de propiedade", aclara la profesora, quien afirma que ese tipo de documentos son "fundamentais no estudo das paisaxes históricas" en la comunidad gallega.

El apeo describe desde la herrería hasta viviendas, un molino o una capilla, así como su estado. Reseña casa por casa, "algunhas son identificables no núcleo actual", señala Estefanía López. "Describe o estado, cales tiñan xa desaparecido e as súas pedras se utilizaran para reconstruír outras, que vivendas se fixeran novas con respecto a anteriores propietarios porque os foros iban pasando dunhas xeracións a outras. Tamén describe os límites de todo o foral, que se extendía moito máis lonxe do que hoxe é o núcleo", relata.

El apeo acota los montes que pertenecían a la fábrica, pues este tipo de industrias precisan abastecerse de carbón vegetal para calcinar el mineral, dice María Díaz Bernárdez. Según explica esta, para una herrería también es de "vital importancia" disponer de agua y el núcleo de A Ferrería estaba al pie del río Antiga, "aínda que o seu caudal non lle permitía funcionar todo o ano".

Tal y como apunta María Díaz, el núcleo de A Ferrería formaba parte de la jurisdicción de O Incio, del señoría de la Encomienda de Quiroga, de la orden de San Juan de Jerusalén. Se tiene constancia de que la herrería ya existía en 1550 porque ese año la Encomienda le cedió el dominio útil a Domingo de Zarauz a través de un contrato de foro, asegura la sarriana. Estuvo aforada a los descendientes de este, propietarios del conocido como pazo de Dompiñor. La industria desapareció, indica, en el siglo XIX y sus materiales se emplearon para la construcción del hotel del balneario.

El núcleo de A Ferrería. EP

Estefanía López explica que documentos como este apeo posibilitan que hoy sepamos cómo era el núcleo y la herrería, así como su evolución. "Permite que hoxe saibamos como era e sexamos capaces de cruzar tamén as fontes porque unhas aportan uns datos, outras outros... Vemos como era e evolución nun determinado espazo temporal e podemos poñelo en relación coa actualidade. A ferrería, a fábrica, non existe, o núcleo si. Moitas vivendas si se conservan", cuenta.

La profesora de la Universidade da Coruña hizo un análisis de la evolución de A Ferrería a través de tres documentos. Son un foro de 1722, que se conserva en el Arquivo Histórico Provincial de Lugo; el catastro del Marqués de la Ensenada, correspondiente a la feligresía de Santa Mariña do Incio, de 1753; y el apeo de 1789.

El primero es un contrato por el cual el propietario de la fábrica, la Encomienda de Quiroga, la cedía a otra persona para su explotación. En él se da una descripción "moi breve, apenas dicía que había unha ferrería, unha serie de casas, algunhas propiedades agrícolas ou montes", relata.

Ya en el catastro del Marqués de la Ensenada se facilita más información sobre el núcleo porque el objetivo de este tipo de documentos era "obter un coñecemento exhaustivo dos bens que configuraban o territorio". Por ello, afirma, da datos propiedad por propiedad, su estado, sus dimensiones, del forero y subforeros, las diferentes edificaciones que configuraban la herrería, como el horno, quiénes trabajaban allí o qué rentas pagaban, entre otras referencias.

Una zona rica en hierro

O Incio y los concellos del entorno eran una zona "rica" en hierro y, además, "de moi boa calidade", señala María Díaz.

Se encuentran "dous dos xacementos máis importantes" de la provincia, el de Formigueiros, en O Courel, y el de Veneira de Roques, en A Pobra do Brollón.

La importancia del hierro en esta zona fue tal, explica, que a principios del siglo XX el promotor de la Sociedad Minera de Vilaoudriz, Julio Lazúrtegui, proyectó un ferrocarril que uniese las minas de A Pontenova con el coto de Wagner, en El Bierzo, y las minas de O Incio y O Courel, aunque nunca se llevó a cabo.