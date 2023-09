Así é Fergie, o mellor tractor do mundo

Fergie ten xa 75 anos pero conserva a súa beleza e funcionalidade. Este Ferguson Tea de 1948 acaba de ser recoñecido como o mellor tractor do mundo no concurso da TVG do mesmo nome, todo un orgullo para o seu propietario, Marcos Vázquez Marey, do Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (Muvicla) de Láncara.

Nestas instalacións da parroquia de Trasliste, situadas nunha casa de labranza con máis de dous séculos de historia, Fergie convive con outros tractores de época e resulta admirado por escolares e numerosas persoas interesadas na historia da maquinaria agrícola. Alí recibiu a visita do equipo do programa O mellor tractor do mundo, creado por A Revolta Producións, que se emite dende xullo nas canles dixitais da CRTVG (Youtube, TikTok, Facebook e Twitter).

Os mellores tractoristas de Galicia foron desfilando polo concurso ao longo de catro entregas ata chegar a unha axustada final entre os gañadores de cada unha delas. Marcos Vázquez non escatimou medios para que o seu tractor fose coroado como o mellor de Galicia e tirou de imaxinación. Na fase clasificatoria competiu cun Zetor, bautizado como Chas-chas polo rítmico son dos pistóns, que acompañou a súa interpretación

con gaita da peza O galo canta.

Para a final decantouse polo Fergie, fabricado en Inglaterra e comprado en Francia, que tivo que verse as caras con Rocinante, un John Deere da veciña de Curtis María Fandiño, e con dous New Holland: o Pegasus de Iván Fernández do Bolo e a Tina Turner de Elena García de Santa Comba. Cada un deles amosou as súas habilidades ao volante, dando nunha diana co pincho hidraúlico, transportando un rulo de herba por un estreito camiño ou metendo o remolque nas cortes marcha atrás nun espazo reducido.

Para este momento decisivo, Marcos Vázquez elixiu algo menos tanxible e guiouse polas emocións. Se algo fai a Fergie diferente a outros é "a satisfacción" que xenera en quen o conduce, toda unha metáfora do que para Marcos Vázquez representa o orgullo de ser labrego. Para demostralo, o lancarao percorreu Trasliste ao volante do tractor, paseando satisfeito por fincas e camiños, virando arredor do cruceiro e pasando xunto á igrexa.

"A ver se notades ese sentimento na miña cara?", dixo, dirixíndose á audiencia. E parece que así foi, posto que os espectadores do concurso proclamaron gañador a Fergie cos seus votos a través de Youtube e Instagram.

Segundo conta o responsable do Muvicla, toda unha enciclopedia de saber sobre a locomoción agraria, o modelo Ferguson Tea fabricouse entre os anos 1933 e 1952. "Foi o o primeiro tractor do mundo con elevadora a tres puntos, volante revestido de pasta, silenciador na liña de escape e arranque eléctrico, aínda que tamén emprega manivela", explica.

Coñecido popularmente en Inglaterra como Fergie, o seu mérito radica en que "democratizou o uso dos tractores" grazas á visión do seu creador, que ideou un vehículo "para o pobo" con tecnoloxía moi avanzada e adaptada ao campo e con só 18 cabalos, o que o facía máis económico, e que derivou "nunha explosión na produción de alimentos". No Muvicla de Láncara, Fergie loce xa a escarapela que o recoñece como o mellor tractor do mundo 2023, un premio que Marcos Vázquez agradece a todas as persoas que votaron, así como á televisión galega e á Revolta Producións.

Este foi o primeiro programa que se estrea entre os seleccionados na convocatoria de proxectos dixitais en lingua galega realizada polos medios públicos en apoio ao sector. Segundo a CRTVG, o obxectivo é "promover a creatividade e buscar novas formas de produción de contidos multiplataforma e/ou transmedia en lingua galega", que permitan outros xeitos de interacción coa audiencia e dean cabida nos medios públicos a expresións artísticas dixitais.

O premio a este Ferguson Tea chega tan só tres meses despois de que o responsable do Muvicla recollese en Madrid un galardón de ámbito estatal polo labor que o museo vén realizando dende 2019 a prol do desenvolvemento agrícola, gandeiro e turístico da zona rural. O pasado ano obtivo outra distinción nas xornadas de emprendemento Rural Talent.