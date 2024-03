Os feirantes de Sarria reúnen firmas en protesta por unha taxa "abusiva"

Os comerciantes da feria de Sarria comezaron a mobilizarse polo que consideran unha taxa "abusiva" de cobro polos seus postos en función do metro cadrado e non do lineal como se fixo nos últimos 22 anos. A primeira medida foi recoller firmas entre os vendedores que acudiron este mércores ao mercado (xuntaron máis de trinta), coas que acompañaron un escrito presentado no Concello instando a modificar a ordenanza para seguir pagando como ata o de agora por metro lineal, porque do contrario, avisan, "acabarase a feira".

O problema vén porque a ordenanza que regula a instalación de postos contén un erro de transcrición, de modo que fala de metro cadrado. Dende a súa entrada en vigor, no 2002, nunca se utilizou ese criterio, pero agora Tesourería e Intervención advertiron da "incorrecta" aplicación da taxa, o que acabou no Tribunal de Contas.

O alcalde fixo entón un decreto para manter o cobro por metro lineal e revocouno despois de que o pleno non aprobase o cambio na ordenanza, que corrixe o erro e, ao tempo, actualiza as taxas pasando de 1,20 euros a 1,35 por metro.

Para os comerciantes resulta "inasumible" pagar en función do metro cadrado nunha feira que, segundo din, xa non é o que era.

"Lo que proponen es una barbaridad y una locura. Es imposible pagar por metro cuadrado, eso no existe en ninguna feria de España y no lo vamos a aceptar bajo ningún concepto", afirma Ramiro, un dos vendedores máis veteranos. "Si no se soluciona, la feria se cierra porque no vamos a venir ni dejar poner a nadie", engade.

"Ese prezo é inviable. De ningunha maneira podemos pagar esas cantidades. Sería acabar coa feira", apunta Antonio, que leva máis de 40 anos asistindo.

A modo de exemplo, explican que un posto de 48 metros cadrados tería que pagar 57,71 euros por cada día de feira (tomando como base a taxa de 1,2024 euros), 173,14 ao mes e 2.077,68 ao ano, o que faría que os comerciantes desistisen de acudir a Sarria.

"Da la sensación que la entidad municipal pretende de facto eliminar la propia feria de forma encubierta", recollen no seu escrito, no que reclaman que a súa petición sexa tratada en pleno.

"Si el gobierno de la corporación lleva a cabo la abusiva tasa del cobro por metro cuadrado al precio fijado contribuirá a la finalización y al abandono de esta feria que cuenta con 535 años de antigüedad", conclúen.