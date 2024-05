A Feira de San Lázaro fai de Sarria o "centro neurálxico" das antigüidades

A localidade de Sarria reivindícase esta fin de semana como o gran "centro neurálxico das antigüidades no noroeste peninsular" coa celebración da vixésimo sétima edición da Feira de Lázaro, que uno ano máis formará un cóctel perfecto co rally de regularidade Vila de Sarria, no que participarán arredor de 40 vehículos clásicos.

A feira de antigüidades e restauración desenvólvese na Rúa Porvir, onde pode visitarse de 11.00 a 14.30 e de 16.00 a 20.00 horas, tanto este sábado como o domingo. A chuvia non resulta impedimento para este mercado urbano, que se celebra nas propias tendas e baixo 21 carpas. "Esperamos moita xente porque recibimos numerosas chamadas de persoas interesándose. A auga non lle quita a esta cita o seu brillo natural", afirmou a concelleira de Festas, Geni Válcarcel.

Acompañada dos profesionais locais do sector, lembrou o bo momento polo que atravesan as antigüidades, que "cada vez son máis actuais e cobran máis vida". "A xente búscalles un lugar relevante nas súas casas e dálles o valor que teñan porque a todos nos gusta ter un pedaciño de historia nos nosos fogares", destacou a concelleira.

Tamén fixo fincapé no traballo "fundamental" dos restauradores e na "entrega e dedicación" dos anticuarios sarriaos, que son un "referente" para outros profesionais que chegan de novo ao sector pola súa "sabiduría y seriedad", explicou unha das expositoras.

A feira ofrece outros atractivos como exposicións e talleres de bolillos coas palilleiras Camiño de Santiago, talla en madeira de Sarricanta, bonsais de El Serbal, cerámica de Manuel Fernández ou un obradoiro de galletas con Lourdes Pombo, así como música tradicional ás seis da tarde.

Ademais, inclúe unha mostra de miniaturas de coches de Julio Páramo e vehículos do club Clásic@s Sarria, que este sábado organiza na vila o segundo Rally de Regularidade, co parque pechado destas xoias do motor no mesmo recinto da feria de antigüidades.