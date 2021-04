La Feira da Tenreira llega a casa: 2.000 kilos de carne a domicilio

El Ayuntamiento de Láncara quiere trasladar la degustación de la Feira da Tenreira Galega a los hogares, por lo que comenzó el reparto de unos 2.000 kilos de carne entre todas las familias del municipio.

Con esta iniciativa el Concello quiere "apoiar o sector gandeiro, fomentar o consumo" de ternera gallega y "acercar a feira ás casas", ya que el evento no se puede celebrar el 1 de mayo por segundo año consecutivo por la pandemia del covid-19, tal y como explicó el alcalde, Darío Piñeiro. La administración local espera recuperar en 2022 la feria, así como la fiesta de los mayores.

El regidor acudió este miércoles al supermercado Plenus de A Pobra de San Xiao, donde los vecinos pueden retirar la ternera. Cada casa es agasajada con dos kilos de carne y el reparto comenzó la pasada semana con una respuesta "moi boa". Hasta ahora acudieron sobre el "80%" de las familias, de forma "escalonada e sen aglomeracións de xente". Uno de estos vecinos que acudió a recogerla es Anuncia Vázquez, de Ronfe, que la recibió de manos del alcalde. La lancaresa destacó la "supercalidade" de la ternera gallega y echa de menos la feria, que era "moi animada".

El Ayuntamiento reparte la carne por semanas y parroquias, ya que "a xente maior desprázase con veciños". Piñeiro animó a los lancareses a consumir ternera gallega y recogerla en el supermercado para disfrutar así de la degustación en sus casas. Si no pueden hacerlo cuando les corresponde, pueden acudir otro día. El reparto finalizará el 30. En el caso de que no se recoja todo el producto, este será entregado a las familias más necesitadas a través de informe de asuntos sociales.

Con la iniciativa buscan apoyar las ganaderías de carne, que están "pasando un mal momento pola pandemia". Piñeiro subrayó que Láncara es un concello de "moita gandaría" y calculó que cuenta con unas 400 explotaciones.

El alcalde lamentó que algún concejal de la oposición, "e máis sendo gandeiro", critique en el Facebook del Concello la iniciativa e invitó a estar "todos unidos apoiando o sector cárnico".

Los vecinos opinan

Mercedes Pérez, vecina de A Pobra de San Xiao: "A carne de tenreira galega é boísima e así podemos celebrar a festa na casa. A ver se para o ano podemos ter a feira"

María Luisa Croas, vecina de Larín: "Bótase de menos a Feira da Tenreira, unha cousa a nivel de Láncara para promocionar a tenreira galega"

Dominga López, vecina de A Pobra de San Xiao: "Sempre me gustou moito a feira e moito mellor este ano que podemos celebrala co obsequio do Concello"