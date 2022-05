A Feira da Tenreira Galega da Pobra de San Xiao estreouse este domingo como Festa de Interese Turístico de Galicia, un recoñecemento outorgado no 2020. E fíxoo por todo o alto, cunha edición na que participaron arredor de 4.000 persoas, segundo os cálculos do Concello de Láncara.

O evento, recuperado despois do parón obrigado pola pandemia, tivo como pregoeira á escritora de Monseiro, Rocío López Núñez, quen eloxiou a xente das aldeas de Láncara. Delas destacou o carácter "aberto e hospitalario", a axuda mutua "para sacar o traballo adiante" ou a morriña, ese sentimento "que só coñecen os que senten a terra, os que levan a forza da súa aldea polas veas".

Rocío López pediu un aplauso para os particulares, organismos e empresas que fixeron posible a declaración como Festa de Interese Turístico e puxo o acento nos gandeiras e nas gandeiras que, como seus pais, "traballaron e traballan moito e cobran moi pouco".

Tivo tamén un recordo para todos aqueles que "de forma directa ou indirecta" padeceron a pandemia e unha lembranza moi especial para a veciña Rosa Sánchez, falecida hai anos. "Grazas a ela e á súa filla, Rosa Sierra, hoxe son o que son como escritora", dixo.

A autora, quen asegurou atoparse "moi feliz" de pronunciar este pregón no seu concello natal, estivo acompañada, entre outros, do alcalde, Darío Piñeiro, quen lle fixo entrega dunha placa.

O rexedor destacou a grande acollida desta vixésima terceira Feira da Tenreira Galega que, segundo as súas estimacións, congregou a 4.000 persoas ao longo do día, das cales un milleiro participaron na degustación de tenreira galega suprema celebrada nunhas carpas no campo da feira da Pobra. Alí, o restaurante Canedo serviu carne ao caldeiro ou costela asada, con bebidas, postres e café ao prezo único de 16 euros.

POSTOS. No recinto feiral houbo tamén unha degustación gratuíta de queixos artesáns, marmeladas e sidra ecolóxica do país. Ademais, instaláronse postos de artesanía e produtos de alimentación, xunto con casetas de polbo que recibiron un gran número de comensais.

O grupo Punto Clave foi o encargada de poñerlle música a un evento no que o gando estivo presente cunha exposición de reses de rubia galega, unhas das cales protagonizou unha fuxida que se saldou sen consecuencias.

A recuperación desta feira despois de dous anos sen poder celebrarse congregou a un bo número de autoridades, entre as que se atopaban, ademais do alcalde e membros da corporación, os rexedores doutros concellos, o delegado da Xunta en Lugo, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a xefa territorial de Medio Rural e varios deputados.

O Concello de Láncara obsequiou cunha placa ao exalcalde, Eladio Capón, por impulsar esta feira nas súas orixes. Tamén lle fixo entrega á asociación Objetivo Diagnóstico dos 1.425 euros recadados o pasado sábado cun campionato de parchís e de tute benéfico, xogo este último no que gañou a parella formada por Darío Piñeiro e Manuel Vázquez Rivas.