A Feira da Tenreira Galega de Láncara contará coa poxa de catro xovencas

A Feira da Tenreira Galega da Pobra de San Xiao, que se celebra o día 1 de maio na capitalidade lancará e que goza da distinción como Festa de Interese Turístico de Galicia, terá como novidade nesta vixésimo cuarta edición unha poxa de catro xovencas da Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega (Acruga).

Para fomentar a participación neste acto e a mellora xenética das explotacións, os compradores de Láncara recibirán un premio por parte do Concello de 500 euros, cantidade que se sumará a outro agasallo de Caixa Rural. A feira contará tamén coa tradicional exposición de gando vacún e o xantar a base de Tenreira Galega Suprema e outros produtos do campo. A carne servirase baixo unhas carpas ao prezo de 18 euros, preparada á grella ou ao caldeiro.

O evento estreou o recoñecemenento de Festa de Interese Turístico o pasado ano, o que lle reportou nesta edición unha axuda de 3.000 euros da Xunta de Galicia.

O día grande será o 1 de maio no campo da feira da Pobra, pero os actos comezarán xa o 28 de abril no centro da localidade, onde o Concello ofrecerá unha degustación gratuíta de tenreira para ir abrindo boca. O 29 de abril, no centro polifuncional, terá lugar un campionato de tute e de parchís con fins benéficos e, o día 30, será a quenda da Festa dos Avós, que se celebrará baixo as carpas.

A comida dedicada aos maiores do municipio non ten custo para os xubilados. O pasado ano congregou máis de 400 veciños e incluíu unha homenaxe ao persoal de saúde e sociosanitario polo seu labor durante a pandemia.

O Concello está pechando o resto do programa de actos e o nome do pregoeiro, que tomará o relevo la escritora Rocío López Núñez.