A Feira de Antigüidades de Sarria contará con 28 expositores e catro mostras

A vixésima quinta edición da Feira de San Lázaro de Antigüidades e Restauración de Sarria, que se celebrará os vindeiros días 7 e 8 de maio, contará con 28 expositores do sector, tanto anticuarios locais como foráneos. A cita completarase con catro exposicións, demostracións e un obradoiro para os nenos.

O certame abrirá as portas o día 7, ás once da mañá, cunha actuación da asociación cultural Peleriños e cun percorrido polas 30 carpas que estarán instaladas na Rúa Porvir.

Durante as dúas xornadas o público poderá visitar os postos de once da mañá ás oito da tarde, tal e como explicou a concelleira de festas, Geni Valcárcel. Coincidindo co evento celebrarase o mercadiño de coleccionismo e antigüidades Quilate, que ten lugar o primeiro sábado de cada mes e foi recuperado o pasado novembro.

Ademais de desfrutar das antigüidades, os veciños e visitantes terán a oportunidade de ver senllas exposicións na casa da cultura de costura creativa de Aurora Rodil e de traballos con palillos da Asociación de Palilleiras Camiño de Santiago, segundo adiantou a concelleira. Este último colectivo tamén ofrecerá para os máis pequenos un obradoiro para elaborar pulseiras con palillos.

A feira recupérase despois de dous anos de parón pola pandemia

O programa inclúe unha exposición e demostración de talla en madeira da asociación Sarricanta. Tamén participa o colectivo El Serbal, que contará con mostras de bonsais e cerámica. O artesán Manuel Fernández Lolo realizará unha demostración de traballos en cerámica.

No recinto feiral, ademais, estará instalada unha carpa do Concello, na que haberá información do municipio e do traballo que leva a cabo a ONG sarriá Hospitaleros sin Fronteras. Esta entidade axuda aos nenos mendigos de Senegal. Son os coñecidos como talibés que viven en daaras e piden esmola nas rúas.

A Feira de San Lázaro recupérase despois de dous anos de parón pola pandemia do coronavirus. Nesta vixésima quinta edición cambiouse de data, pois habitualmente tiña lugar o primeiro fin de semana do mes de abril. A cita terá como cartel un deseño elaborado pola sarriá Eva Pombo, que se empregou por primeira vez nun folleto promocional editado polo Concello o pasado ano.