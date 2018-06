Feijóo alaba en la apertura del foro de Sarria el "prestigio" de la Justicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguró el viernes las duodécimas Jornadas Jurídicas Román García Varela de Sarria, donde destacó que la Justicia "goza de una buena salud".

Ante la crisis económica, que "trajo una importante erosión de la credibilidad de todos los poderes del Estado", fue "la que mejor ha sabido mantener su prestigio" y su "independencia", afirmó. El mandatario autonómico señaló también que en este momento el poder judicial está "más sometido al escrutinio público que antes".

En el foro, que versa sobre responsabilidad civil, Feijóo subrayó el compromiso de la Xunta con el sistema judicial llevando a cabo nuevas infraestructuras y mejoras tecnológicas y manteniendo el presupuesto «o incluso subiendo» durante la recesión económica.

Citó los nuevos juzgados de Santiago, Ourense, A Coruña, Vigo y A Parda, el Plan Senda para implantar el expediente electrónico o la instrucción de la sede judicial electrónica, en la que Galicia fue "pionera" a nivel nacional.

La inauguración del foro contó también con el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, quien ofreció la primera ponencia. Recordó el 40 aniversario de la Constitución, la cual ya introduce la responsabilidad civil, e hizo también un repaso por la jurisprudencia del tribunal en esta materia.

Este hijo de gallegos tuvo un recuerdo especial para Román García Varela, con el que coincidió en la Junta Electoral Central y era una persona "de gran formación jurídica". El magistrado sarriano fue el fundador de estas jornadas, las cuales "se están convirtiendo en internacionales", afirmó Carlos Lema Devesa, quien dirige el foro junto a Román García-Varela Iglesias. El congreso reunió a numeroso público, entre los que estaban asistentes procedentes de Corea del Sur, Bielorrusia y Lituania.

Asistieron también múltiples autoridades de la política y la justicia, como los presidentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) o de la Audiencia Provincial de Lugo, Miguel Ángel Cadenas y José Antonio Varela Agrelo, respectivamente.

Se trata de un congreso que "pon a Sarria e á provincia de Lugo nun mapa no que non é nada fácil situarse", señaló el presidente de la Diputación, Darío Campos, que hizo hincapié en el tema elegido en esta edición. "Non pode ser de maior importancia para a sociedade e, en especial, para os responsables públicos, nin ser de máis rabiosa actualidade", dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Sarria, Pilar López, agasajó a los presidentes del Tribunal Constitucional, la Xunta y la Diputación con una maqueta de la Torre da Fortaleza y embutidos de cerdo.

El viernes pronunciaron ponencias el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; los magistrados del Constitucional y el Supremo Juan Antonio Xiol y César Tolosa, respectivamente; el letrado de la administración de Justicia Álvaro Pérez; y los catedráticos José Antonio Gómez, Carlos Rogel, Julio Costas y José Manuel Otero.