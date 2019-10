La Fashion Week de París abre nuevas puertas a la diseñadora Estefanía Pérez

El pasado mes de septiembre la joven diseñadora de Paradela Estefanía Pérez cumplió un sueño. Una colección suya, formada por seis vestidos largos, pudo verse en la Fashion Week de París, en lo que resultó una experiencia "enriquecedora" que, además, le abrió nuevas puertas.

Invitada por la agencia Oxford Fashion Studio, Estefanía Pérez llevó su colección Renacer al hotel de lujo Intercontinental Paris Le Grand dentro de los actos de la Semana de la Moda. Las flores y otros elementos relacionados con la naturaleza fueron el hilo conductor de los diseños de esta joven de 25 años de edad, inspirados, como dice, en "contos de fadas levados á muller de agora".

Su propuesta tuvo una gran acogida y repercusión no solo en revistas parisinas, sino también en medios italianos y españoles. "En Marie Claire Italia saíu destacado un dos meus diseños", comenta la creadora, a quien pronto comenzaron a surgirle nuevas oportunidades para promocionar su propia marca, Fashion Fairies.

Según explica, a raíz de la pasarela de París contactaron con ella varias bloggers y fotógrafos, así como una revista especializada. También está en estudio la posibilidad de desfilar en próximas citas de la moda en Alicante y Murcia.

Estefanía Pérez no solo se muestra contenta con las expectativas que ahora se abren sino también dispuesta a continuar trabajando para darse a conocer más, sobre todo en España. "Este foi un ano no que se empezaron a cumprir soños, pero eu sigo cos pés moi no chan e seguirei traballando e formándome", asegura.

Por el momento, comenzó nuevos estudios de márketing y publicidad en Lugo, con los que pretende adquirir tablas para darle un espaldarazo a su negocio.

La diseñadora, quien hace años también se proclamó ganadora del concurso Top Model Galicia, tiene palabras de agradecimiento para la agencia que le abrió las puertas de París y avanza que "quizais no 2021 poda plantear con Oxford Fashion Studio unha pasarela de moda en Milán", ciudad que, según confiesa, "tírame moito".

En diciembre verá publicado su libro Tsunamis en calma, de prosa poética

Aficionada desde niña a la literatura, Estefanía Pérez dará un paso más el próximo diciembre con la publicación de su libro Tsunamis en calma, que verá la luz de la mano de Valparaíso Ediciones. Según explica, se trata de prosa poética y de textos principalmente románticos en los cuales emplea las palabras para "expresar sentimentos".



La polifacética joven ya había autoeditado libros en Amazon, pero ahora da un salto cualitativo por medio de una editorial que difundirá su obra tanto en librerías como en plataformas digitales.



Su deseo es organizar presentaciones en lugares como Paradela, Lugo o Santiago de Compostela, entre otros.