Familias de Sarria urgen a cubrir la plaza de pediatra vacante en la villa

Las quejas vecinales por la falta de sanitarios en el centro de salud de Sarria vuelven a estar al orden del día. El último episodio viene por el traslado de una de las dos pediatras que había en el centro, ya que pasados ya varios días desde entonces la vacante continúa sin cubrir. Así, son muchas las familias que exigen que esta plaza se cubra "canto antes", porque, atendiendo a este miércoles, la cita más próxima que daba la aplicación del Sergas para una consulta en este servicio era para el 19 de diciembre, es decir, 20 días después.

"Non podemos esperar tanto tempo dende que temos aos pequenos malos, e ao final veste obrigado a ir a Lugo ou a un especialista privado", afirma una de las madres afectadas, que demanda "solucións urxentes" para que los niños puedan ser atendidos en el centro de salud sarriano sin necesidad de desplazarse.

Médico de familia

La otra pediatra de la localidad ya no puede atender a más pacientes, de forma que, desde el Sergas, han decidido trasladar a un médico de familia de Lugo durante tres horas diarias mientras no se consigue cubrir la vacante. No obstante, las familias aseguran que "esta medida non é suficiente porque nin así logran cubrir a demanda que hai", ya que solo se atienden los casos de niños con patologías más graves. Por este motivo, muchas familias ya han optado por llevar a sus hijos al Hula, pero en muchos casos no les atienden porque no son dolencias consideradas urgentes.

"Non podes ter aos pequenos con febre na casa e, ao non ter consultas, unha das poucas alternativas que nos quedan é cambiar de centro de médico cando non nos atenden", dice otra de las madres afectadas.

Y es que, además de los menores sarrianos, el centro médico de la villa atiende además a muchos otros niños de la comarca, como es el caso de O Incio. También la Anpa del Ceip Plurilingüe Antonio Fernández López de Oural presentará una reclamación al Sergas "porque isto non pode seguir así", dicen. El año pasado ya realizaron una recogida de firmas por este motivo, llegando incluso a la Valedora do Pobo. También presentaron reclamaciones por falta de pediatras en el ambulatorio de la localidad a causa de una baja de maternidad de una de las sanitarias, que coincidió además con las vacaciones de la otra, por lo que recibieron a un sustituto para citas concertadas en ese momento.

En el caso actual, muchos familiares han optado por desplazar a sus hijos a otros centros médicos, donde aseguran además que "xa se colapsan tamén, porque imos tanto moitos de Sarria como doutros concellos cercanos", dicen los afectados.

Mociones municipales

En el último pleno celebrado en Sarria se aprobaron por unanimidad las respectivas mociones del BNG y del PSOE instando a cubrir todas las plazas de personal médico del centro sanitario, que habían motivado además concentraciones en la villa y en O Páramo el pasado mes de octubre, porque además ya estaba previsto que quedase libre una plaza de pediatra a partir del mes de diciembre.

Asimismo, el PP intentó entonces introducir una enmienda en la sesión sobre este punto para exigir también al Gobierno central que amplíe la formación en mil plazas al año para garantizar suficientes especialistas. La propuesta fue, sin embargo, rechazada por los demás grupos.

"Non hai ningún pediatra nas listas de contratación"

Desde el Sergas aseguran que el centro de salud de Sarria está atendido en este momento por un pediatra y por otros de apoyo que se envían, "sempre que é posible tendo en conta que non hai absolutamente ningún pediatra nas listas de contratación aos que poder recurrir".

Esta situación, tal y como indican, no afecta únicamente a la villa de Sarria o a la provincia de Lugo, sino a toda España. "Unha praza quedou vacante hai escasos días polo traslado dun profesional a outro lugar trala súa participación nun concurso de traslados, ao que ten dereito como calquera outro traballador ", explican desde el Sergas en relación a las causas de la plaza vacante en Sarria.

A la espera

Por el momento, pacientes y sanitarios del centro de salud de la localidad desconocen si la plaza será cubierta próximamente, aunque las listas de contratación no auguran un buen pronóstico. Por su parte, el Sergas asegura que están haciendo "o que está na nosa man" para atender a los menores del municipio, por lo que además quieren agradecer "o gran apoio e o traballo dos profesionais que están a prestar os seus servizos e que co seu labor garanten unha atención sanitaria digna e de calidade a todos os nenos e nenas". También recuerda que cuentan "co apoio dos médicos de familia sempre que sexa necesario neste tipo de casos de urxencia".