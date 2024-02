Familias do Ceip Frei Luis reclaman un patio cuberto para alumnos de infantil

Os 25 nenos e nenas de último curso de educación infantil do colexio público Frei Luis de Granada de Sarria teñen que quedar nas aulas durante o recreo nos días de chuvia debido a que o patio exterior para uso deste alumnado non está cuberto, segundo denuncian as familias, que reclaman solucións dende hai xa tres anos.

"A hora de saír ao patio é un momento moi esperado e a privación dun espazo adecuado para o seu esparcemento no que liberar tensións e canalizar a súa enerxía está afectando ao seu benestar", aseguran un grupo de pais e nais, que xa enviaron escritos ao servizo territorial de Inspección Educativa e á Xefatura de Educación.

Segundo explican, a problemática afecta ao alumnado de sexto de educación infantil (5 anos) que, nos "moitos días" de chuvia do curso, pasan o tempo de lecer nun lugar anexo á súa aula "no que as dimensións son reducidas para que un grupo de 25 alumnos poda moverse con liberdade".

O patio reservado para infantil ten só unha pequena parte cuberta, que utilizan os máis pequenos, de 3 e 4 anos, mentres que os de 5 non poden saír ao exterior en caso de mal tempo malia que, segundo as familias, a solución sería "sinxela", cubrindo unha zona máis ampla ou poñendo a disposición os ximnasios do centro.

Tal e como indican, este asunto xa foi tratado no Consello Escolar no curso 2021-2022, ademais de motivar un escrito ao ano seguinte dirixido á dirección do colexio, coa que tamén tiveron unha reunión. No presente curso, din, foi abordado nunha reunión o 24 de outubro, obtendo como resposta que o patio non podía cubrirse porque Patrimonio non dera o visto bo e que os ximnasios non podían ser utilizados durante o tempo de lecer "por ser aulas de traballo".

Dende a dirección, engaden, indicáronlles no mes de novembro que intentarían que o grupo de sexto de infantil empregue, como mínimo dous días á semana, unha zona cuberta baixo o edificio principal. Trasladoulles tamén que o centro solicitou a Educación a instalación dunha pasarela para unir o edificio no que están cuarto e quinto de infantil co inmoble no que se atopan os de sexto.

Os pais e nais lembran que a súa petición non é unha pasarela, senón unha estrutura que cubra o patio, e entenden que "non é de recibo que se considere solucionado un problema ofrecendo dous días á semana de esparcemento, cando o resto dos alumnos e alumnas do centro educativo teñen dereito a cinco días lectivos".

Ademais, afirman que os ximnasios permanecen baleiros e pechados durante os recreos, "e o seu uso debería priorizarse atendendo ao benestar dos alumnos".

O día 15 de novembro presentaron un escrito ante Inspección acompañado de firmas no que piden que, á maior brevidade, se busque unha solución "digna, saudable e non discriminatoria" ao espazo de lecer do alumnado de infantil, priorizando "o benestar dos menores" e tendo en conta que o recreo é moi necesario "polos seus beneficios físicos, psicolóxicos, emocionais e sociais".

Ao non obter resposta, as familias rexistraron ese mesmo escrito o día 10 do pasado mes ante a Xefatura de Educación en Lugo, solicitando que "os nosos fillos e fillas podan gozar como deben dun tempo tan importante para o seu benestar e socialización".