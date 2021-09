Una familia de la parroquia de San Miguel de Vilapedre, en el municipio de Sarria, denuncia el estado de "ruina" de una vivienda de este pueblo y demanda que el Ayuntamiento tome medidas ante el "riesgo" de que se produzcan desprendimientos sobre una vía pública.

María Teresa Rodríguez López registró el pasado 6 de agosto un escrito en el consistorio sarriano alertando de la problemática. La familia explica que, posteriormente, se dirigió de nuevo al Concello sin que hiciera nada.

La casa abandonada se encuentra junto al vial conocido como Camiño da Orde, por el que debe acceder esta familia a su vivienda. "El tejado, muros, ventanas... están a punto de desprenderse hacia el camino", lo que supone "mucho peligro" para personas y vehículos, sostienen los denunciantes. En el inmueble hay "losas enormes con grave riesgo de caer y nosotros pasamos con el coche siempre por ahí". "Este verano tuvimos niños en casa, si les llega a caer algo...", dicen preocupados.

Según señalan, se desconoce quiénes son los propietarios de este inmueble, que lleva deshabitado "más de 50 años". Por ello, instan al Concello a localizar a los dueños para que estos procedan a retirar los elementos que corren riesgo de desprenderse, arreglen la vivienda o bien la derriben. En el caso de que los propietarios no lo hagan, piden que la administración municipal se ocupe de los trabajos "subsidiariamente" y de forma "urgente". Si desde el Concello no toman medidas, los denunciantes no descartan acudir al juzgado.