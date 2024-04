A familia de Santiago Rodríguez recibe o 16 o título póstumo de Fillo Adoptivo de Paradela

O xenetista e catedrático Santiago Rodríguez López, falecido o pasado 19 de marzo en Bristol, no Reino Unido, recibirá o vindeiro día 16 en Paradela o título póstumo de Fillo Adoptivo, que recollerá a súa familia. Será despois dos actos de funeral, que terán lugar neste mesmo concello.

A cerimonia relixiosa dará comezo ás seis da tarde no centro multiusos de Paradela, seguida da entrega do título, concedido por unanimidade na sesión plenaria celebrada o 21 de marzo, o mesmo día no cal o Concello tamén aprobou outorgar este recoñecemento ao escritor e xornalista Xulio Xiz. En ambos casos, esta distinción vén motivada "pola forte implicación a nivel municipal" e pola contribución cultural destes persoeiros.

Santiago Rodríguez, finado aos 52 anos de idade, era fillo do escritor Manuel Rodríguez López, quen lle dá nome ao centro cultural de Paradela e a un certame literario organizado polo Concello dende hai xa tres décadas nas modalidades de poesía e narrativa, ás que se uniu nos últimos anos unha especial dedicada ao Camiño.

As cinzas de Santiago Rodríguez, quen era biólogo e profesor titular de Xenética na Universidade de Bristol, serán traídas pola súa viúva e fillo dende o Reino Unido para seren enterradas o mesmo día 16, despois dos actos relixioso e civil, no Panteón de Paradelenses Ilustres, onde repousan tamén os restos de seu pai, recoñecido no seu día como Fillo Predilecto de Paradela.