Una familia lleva de nuevo a la Valedora el problema de los accesos a Requeixo

Una familia de San Martiño de Requeixo (Sarria) continúa sufriendo problemas para llegar a su vivienda por la falta de un acceso público. Desde hace unas dos décadas demanda una solución y al no obtenerla presentó de nuevo una queja ante la Valedora do Pobo, así como un escrito en el Ayuntamiento.

El núcleo se encuentra a escasos metros del casco urbano, pero estos vecinos no tienen un acceso público. Solo disponen de caminos de titularidad privada o bien deben cruzar el río Celeiro por una pasarela peatonal que comunica San Martiño de Requeixo con la Rúa Greco de Sarria.

Esta situación les causa dificultades a la hora de hacer la compra, realizar obras o recibir la bombona de butano. Por ejemplo, en este último caso tienen que "facer números", pues deben recogerla en la pasarela o pedir permiso para el uso de las vías privadas, explica.

La problemática que sufre la familia fue abordada este miércoles en la junta de gobierno local a raíz de un escrito remitido por la Valedora do Pobo. El Concello tratará de dar servicio a estos vecinos a través de una vía privada, para lo que deberá negociar con dos propietarios y llegar a algún tipo de acuerdo.

El Ayuntamiento alegó que no se puede abrir una nueva pista, ya que no viene prevista en el planeamiento municipal. La normativa, dijo, no permite abrir viales que no estén recogidos en este. En la zona también se encuentra un camino antiguo, aunque tiene una orografía muy complicada para adecuarlo.

Otra de las opciones que se venía barajando era la construcción de un puente sobre el Celeiro, aunque tendría un alto coste y no es viable económicamente.

