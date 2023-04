Fallece un vecino de O Incio que cayó cuando estaba desbrozando en una finca

Un vecino del municipio de O Incio falleció a primera hora de la tarde de este jueves al caer cuando estaba desbrozando en una finca. Se desconoce si el hombre, de 74 años de edad, murió a causa del golpe o bien pudo sufrir una indisposición previa.

Los hechos se produjeron sobre las dos de la tarde en el núcleo de Castillón, en la parroquia de Reboiro. El septuagenario se encontraba limpiando con una desbrozadora de mano en una parcela y por causas que se desconocen se precipitó a un camino. Entre la finca y el vial existe un desnivel. La parcela se ubica en el centro de Castillón, enfrente de la vivienda del hombre, y muy cerca de las otras casas del núcleo, por lo que rápidamente se pudo dar la voz de alarma sobre lo acontecido.

Hasta el lugar acudieron una ambulancia y los sanitarios, que trataron de reanimar a la víctima. Solicitaron también un desfibrilador al Ayuntamiento, que personal municipal se encargó de llevar a Castillón. Posteriormente también se desplazó una ambulancia medicalizada. Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvar la vida del vecino.

El triste suceso causó conmoción en la parroquia, donde residía la víctima con su esposa. El septuagenario era una persona muy sociable, así como apreciada y querida por los vecinos. El inciense, quien tenía una hija, había trabajado como camionero y en la actualidad estaba jubilado.

El funeral por el vecino tendrá lugar este sábado. La comitiva fúnebre saldrá a las once menos cuarto de la mañana desde el Tanatorio do Cabe, en A Cruz do Incio, hasta la iglesia de Reboiro, donde se oficiará el funeral, seguido del sepelio en el panteón familiar del cementerio parroquial.