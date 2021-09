Fallas de Baralla y Becerreá, posible origen de una serie de 15 pequeños terremotos

El terremoto de 3,4 grados de magnitud en la escala de Richter registrado este lunes en Láncara y los 14 pequeños seísmos que le sucedieron en las horas siguientes en Triacastela, Becerreá, Trabada, O Courel, As Nogais y O Páramo tienen su posible origen en las fallas de Vilachá-Baralla y Becerreá. No obstante, según explican desde la Red Sísmica Nacional, son fenómenos que se producen con frecuencia en una zona en la cual la probabilidad de terremotos grandes que puedan afectar a la población es "muy baja".

Al temblor de 3,4 ocurrido en Láncara las 19.35 horas del lunes le siguieron réplicas en varios concellos. Entre las 19.41 de esa misma tarde y las 13.53 de este martes se contabilizaron otros 14 seísmos, el primero de ellos en Becerreá y el último en O Páramo. Por el medio, hubo nueve más en Triacastela y tres repartidos entre Trabada, O Courel y As Nogais, con magnitudes de entre 1,7 y 2,7 grados.

Según apunta el director de la Red Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, los temblores no son más que desplazamientos bruscos en zonas de debilidad de la corteza terrestre como son las fallas, lo que produce una liberación grande de energía que se transmite en forma de ondas sísmicas y llega a la superficie de la tierra.

En el caso concreto de la provincia y el triángulo sísmico, "no es una zona que esté sometida a unos esfuerzos tectónicos muy altos", al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Japón, "donde la energía que se almacena es mucho mayor y por eso los terremotos son mayores y más frecuentes".

Sí existen registros de seísmos en los años 79, 95 y 97, que fueron "sentidos ampliamente" por la población lucense y que produjeron algunos daños como grietas en construcciones. Pero, en todo caso, "en esa zona no se conocen terremotos de magnitud superior a 5 o 5,1", siendo el mayor de ellos el registrado el 22 de mayo de 1997 con epicentro en Triacastela.

Esto indica que existen fallas en esta zona. "Lo que nos dicen los estudios es que hay fallas activas que están produciendo esos terremotos. Son las conocidas como la falla de Vilachá-Baralla y la falla de Becerreá, que probablemente también sean el origen de estos terremotos que ocurrieron el lunes y las réplicas que hubo", afirma.

Estas últimas vienen motivadas por esa "cierta inestabilidad" que un temblor de 3,4 genera en el terreno cercano y que hace que se vaya "acomodando" y ocasionando esos pequeños movimientos.

Tal y como señala el experto, se trata de terremotos que "no producen efecto alguno en la población". "Eventos pequeños de este tipo hay otras veces y no nos enteremos porque no los siente nadie, simplemente nuestros instrumentos lo registran. Si buscamos en esta zona en los últimos años veremos que ha habido muchos más, muy pequeñitos, que no han tenido repercusión. Es un fenómeno natural y lo registramos en todo el país", dice Cantavella.

"Nosotros no podemos predecir un terremoto porque es algo muy complejo y no se sabe cuándo ni dónde se va a liberar exactamente esa energía. No podemos decir que no vaya a haber terremotos nunca, pero sí que se sabe que la probabilidad de terremotos grandes que puedan afectar a la población es muy baja", asegura.

"Nadie puede decir que está totamente a salvo, pero estos terremotos no son motivo de preocupación y no quieren decir que vaya a haber más", concluye el especialista, quien también aconseja consultar la web del Instituto Geográfico Nacional para saber cómo actuar en caso de seísmo.

En Láncara: "A xente está mentalizada. Hai respecto, pero non alarma"

El alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, señaló que el terremoto de 3,4 grados de magnitud que tuvo su epicentro en este municipio se vivió con cierta normalidad. "A xente xa está un pouco mentalizada. Hai respecto polos seísmos, pero non alarma social", aseguró.

El regidor dijo también que el temblor "notouse bastante" entre los vecinos y que algunos de ellos salieron de sus casas.