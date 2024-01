Unha explotación de Sarria vese obrigada a sacrificar seis vacas por tuberculose

"Os gandeiros estamos fartos, non podemos seguir así". Con estas palabras denuncia a sarriá Ana María González a situación que están a vivir tanto ela como o seu marido, José Luis Fernández, logo de vérense obrigados a sacrificar seis das 29 vacas da súa explotación, situada na parroquia sarriá de Corvelle, tras dar positivo en tuberculose na última campaña de saneamento realizada pola Xunta, na que "non nos deixaron alternativa para facer a segunda proba que corresponde".

Tal e como explica a veciña sarriá, logo de consultar a documentación dos animais con Extensión Agraria, enterouse de que dúas das vacas "podían ter posibilidade de estar infectadas porque viñan dun foco afectado de Asturias, pero a nós non nos informaron de nada". Ademais, as vacas levan con eles seis anos en perfecto estado, e aseguran que os seus animais non teñen contacto con outros, polo que "é imposible que se infectaran fóra, pero os síntomas apareceron hai pouco tempo", afirma Ana María González.

A gandeira esixiu unha segunda proba, aínda que tivese que ser privada. "Estas seis deron reacción, o que quere dicir que igual están infectadas ou igual non, pero irán igualmente ao matadoiro", di a sarriá. E é que non lles permitiron realizar a proba comparada que certifica o diagnóstico clínico inicial nos casos dubidosos e instóuselles ao sacrificio inmediato destas reses baseándose no risco que podería supoñer un foco de propagación.

A gandeira sarriá Ana María González asegura que descoñecía que as vacas portadoras viñan dunha zona infectada

Esta proba comparada, que certifica se o animal realmente está infectado ou non, é unha práctica frecuente ante a aparición de casos dubidosos ou positivos, dado que adoitan darse reaccións cruzadas con outro tipo de tuberculoses que non inflúen na saúde animal, e que na primeira proba poden confundirse con tuberculose bovina.

Mentres tanto, a máxima indemnización que eles recibirán será de 600 euros por cada unha. "Iso non é unha solución", di a sarriá, que sostén que, ao igual que se realizan as campañas de saneamento, a administración debera esixir un certificado de garantía para as que se traen a Galicia para comercializar. "Quen me asegura a min que as seguintes que merquemos cumpran os controis?", di a gandeira.

"Isto é unha ruina". Ana María González e José Luis Fernández levan case trinta anos coa explotación familiar, á que se se incorporou recentemente o seu xenro. "Se non dan solucións é imposible que a xente nova queira continuar traballando nas explotacións, porque isto é unha ruína, os gandeiros non podemos asumir situacións que nin sequera dependen de nós", e asegura que, "de seguir así, terminaremos coa actividade agraria no rural".

A Xunta está a realizar unha campaña de vixilancia para controlar os animais que se atopan en réxime de alimentación de pastos porque nos últimos anos foron detectados diversos casos de tuberculose bovina procedentes de animais de Asturias. "Eu entendo que teñen que sacrificalas se teñen tuberculose, pero precisariamos para iso unha segunda proba que non se nos concedeu, e que para unha explotación como esta, pequena, é de vital importancia", afirma a sarriá.