El exmíster Adriano López abrirá sendos gimnasios en Sarria y Paradela

El entrenador personal y exmíster Adriano López, natural del municipio de Paradela, regenta un gimnasio en Monforte de Lemos y busca llevar su filosofía de centro a su tierra natal y a Sarria. En estos dos concellos prevé abrir sendos gimnasios.

Comenzó como entrenador hace alrededor de una década y hace ocho años abrió su propio local en la ciudad del Cabe, bautizado como Delphos. Ahora quiere darle continuidad a su proyecto en Paradela y Sarria. A ellos se sumará, a posteriori, un centro de mayores dimensiones en Monforte, apuntó Adriano López, quien también fue preparador físico del club Lemos, labor que acaba de dejar. Además, hizo sus pinitos en el mundo de la moda y participó en concursos de belleza, como en Míster Universo Mundial en 2015, donde quedó en segundo lugar y se llevó el premio Míster Fitness.

Los nuevos centros "non son máis que a busca dun obxetivo concreto, que non é outro que a excelencia no servizo, sempre desde a maior das humildades e para alcanzar o punto culmen do proxecto, que é o traballo por e para a persoa dende a relación máis próxima e persoal posible".

El primero que entrará en funcionamiento será el de Sarria, donde explicó que ya cuenta con un local en la Rúa da Liberdade y espera arrancar "en breve" las obras para ponerlo en funcionamiento en septiembre. La idea surgió después de la pandemia de covid y quería abrir hace tiempo, aunque se fue retrasando.

Sarria alberga varios centros deportivos, aunque López afirmó que "non hai nada parecido".

En el caso de Paradela será el primer gimnasio. La idea surgió porque ya imparten un curso de pilates en el pabellón y pensó en abrir un local climatizado de forma adecuada para ofrecer estas clases. La idea fue más allá y decidió crear también un centro. Quería ponerlo en funcionamiento al mismo tiempo que el de Sarria, pero cree que no podrá. "Ao mellor pouco despois de decembro. O antes posible", afirmó.

Los dos centros llevarán su nombre, mientras que el monfortino continuará como Delphos, aunque, señaló, tal vez añadiendo la coletilla 'By Adriano López'.

Especialidades

Tanto en Sarria como en Paradela quiere ofrecer los mismos servicios que en la ciudad del Cabe, donde cuenta con un "proxecto inclusivo" al englobar, aclaró, entrenamiento personal, nutrición, fisioterapia, psicología, masaje terapeútico o presoterapia. Además, los usuarios podrán acudir a cualquiera de sus gimnasios sin coste añadido.

Adriano López explicó que busca que los planes y tarifas "se puedan adaptar a las necesidades y circunstancias personales" de cada uno. "Intentamos adaptarnos dentro de lo posible de una forma específica y con un trato próximo", añadió. El paradelense aseguró que "o deporte ao final convértese nun elemento de márketing económico, onde se despersonaliza". "Eu busco darlle protagonismo a persoa e facer por ela o que realmente hai que facer, que é darlle saúde", aseguró.

Raíces: "Faime moita ilusión emprender na miña terra"

A Adriano López le hace "moita ilusión" poner en marcha un centro en Paradela, su tierra natal.

Se trata de "levar o servizo que teño a un lugar onde ao mellor non hai tanta facilidade de desprazamento e hai poboación máis maior", apuntó este entrenador personal.

También es especial abrir en Sarria, donde tiene muchos amigos, jugó en la SD Sarriana y estudió. "Teño un recordo moi positivo de Sarria, forma parte da miña adolescencia e xuventude", dijo. Por ello, quiere "levar parte do que son para un sitio no que estiven e que ten moita importancia no que son".