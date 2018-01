El exconcejal del PP de Sarria Luis Álvarez Rey, quien el pasado martes mostró su disconformidad con la gestión del líder local del partido, José Antonio García, ha solicitado la baja temporal en esta formación política.



Afiliado desde hace más de 15 años, Rey fue concejal durante dos mandatos con García como alcalde, de 2003 a 2007 y de 2011 a 2015, período este último en el que ocupó las delegaciones de economía y hacienda, entre otras responsabilidades de gobierno. En los últimos comicios, concurrió de número ocho de la lista, quedando a las puertas de salir elegido al obtener el partido siete escaños.



Álvarez Rey, una de las caras visibles del PP en los últimos años, aprovechó la reunión comarcal del martes en la sede del partido para trasladar sus opiniones, en presencia de la presidenta provincial, Elena Candia, y de otros 60 cargos electos y simpatizantes de los concellos de Sarria, Samos, Láncara, Paradela, O Páramo y O Incio.



El exconcejal señaló que utilizaba ese foro porque "non había oportunidade" de expresar ciertas consideraciones al no celebrarse reuniones de la agrupación local. "Son tres anos de oscurantismo", manifestó Rey, quien fue muy activo en la campaña de 2011 y criticó que desde los últimos comicios municipales no hubo opción de debatir. El exedil mostró su desacuerdo con la gestión de García y opinó que el PP de Sarria debe dar un "cambio de rumbo" para hacer frente a un gobierno "sen folla de ruta". En este sentido, se refirió a aspectos que requieren de una solución como la residencia de mayores, el PXOM, Ponte Ribeira, la falta de suelo industrial o la creación de la autovía.



Durante la reunión comarcal con los cargos del partido, Álvarez Rey puso el acento en lo que considera una "falta de peso político" de Sarria. Se refiere así a la amplia representación que ostentan otras comarcas en el Parlamento gallego, cámara en la que no hay durante esta legislatura diputados por la zona, aunque se barajó su nombre y el de otros ediles sarrianos. "É a primeira vez na historia que Sarria non ten poder político", señaló, al tiempo que responsabilizó de este hecho a García.



Por su parte, el presidente de los populares sarrianos reconoció que Rey expresó una postura crítica durante la reunión del martes. "Paréceme lóxico que se fale neste tipo de encontros e respecto esa opinión individual, pero estou convencido de que o PP está forte e vai estar máis", afirmó. "Temos máis afiliados ca nunca, o partido está forte, estanse facendo as cousas ben e o obxectivo é traballar unidos para recuperar o goberno porque o actual é un verdadeiro despropósito", añadió.