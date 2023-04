O exconcelleiro do PG, Pablo López Barrera, incorpórase a lista de Escontrela

O exconcelleiro do Partido Galeguista (PG) no municipio de Sarria, Pablo López Barrera, incorpórase á candidatura do PSOE que encabeza o médico e edil de Galicia Sempre, Benjamín Escontrela.

O coñecido veciño e valedor da SD Sarriana foi un dos fundadores de Alianza Popular neste concello, patrocinador das ceas de Novas Xeracións do PP e socio de goberno de Claudio Garrido entre 2007 e 2011, pasando a formar parte agora como número dez da lista de Escontrela.

López Barrera apoia así o candidato socialista, enfrontado con Garrido, que o expulsou do goberno hai uns meses como edil de Servizos Sociais e responsable da residencia de maiores.

O número dez do PSOE, quen xa foi edil nas primeiras eleccións democráticas, concorreu como candidato no 2007 polo Partido Galeguista. Neses comicios saíu elixido e converteuse en chave de goberno, dándolle a alcaldía ao naquel momento representante socialista, Claudio Garrido, nun tripartito do que tamén formou parte o BNG. Durante ese mandato, López foi concelleiro de Urbanismo e tenente de alcalde.

A súa campaña chamou entón a atención e non foi menos o seu papel ao frente de dita delegación. Nese período, o sarriao, coñecido na vila como Pablito do Toleiro, organizou un obrabús ou prometou unha piscina olímpica. No 2011 volveu presentarse ás eleccións polo Partido Galeguista, se ben non conseguiu representación.

Nos comicios do 2019 formou parte de novo dunha candidatura, nese caso de Coalición Galega, que encabezou o exconcelleiro do PP Manuel Sangil. López Barrera foi o número dous na lista, aínda que o partido non conseguiu entrar na corporación municipal. Agora regresa nunha candidatura electoral, querendo respaldar así o proxecto de Benjamín Escontrela.