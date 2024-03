A exalcaldesa Laura Celeiro renuncia á súa acta de edil no Incio despois de 17 anos

Despois de 17 anos como membro da corporación municipal do Incio, a actual voceira do PSOE e alcaldesa durante dous mandatos, Laura Celeiro, presentou este martes a renuncia á súa acta como concelleira. Pecha deste xeito a súa traxectoria na política local, satisfeita co traballo realizado estes anos e agradecida aos veciños e veciñas, así como aos compañeiros e militantes, afirma.

"É o momento de cerrar esta etapa para centrarme de cheo noutros proxectos que me ilusionan e requiren de toda a miña dedicación", explica na súa despedida, na que "con humildade e honradez" fai balance dunha xestión "eficaz e responsable dos fondos públicos" para conseguir "mellorar con pequenas e necesarias actuacións a calidade de vida dos veciños e veciñas".

"Doume por satisfeita se fun quen de contribuír un chisco ao desenvolvemento e benestar do Incio", asegura Laura Celeiro, cuxos novos proxectos son no ámbito persoal e non no político.

Segundo declara, foron anos "de traballo intenso, con moitos obstáculos, nos que coñecín a cara hostil da política local, pero que me fixeron ser máis resiliente ante a adversidade, acumulando experiencias que me acompañarán o resto da vida".

Nada no Incio en 1981 e avogada de profesión, tiña só 25 anos cando deu o salto á política. En outubro do 2006 o Partido Socialista, que daquela contaba cun só concelleiro, presentouna como candidata. Nos comicios do 2007 subiu a dous edís e catro anos máis tarde, no 2011, converteuse na primera alcaldesa da historia do Incio e a máis nova daquel momento no conxunto da provincia de Lugo, con 29 anos.

Colleu o bastón de mando, poñendo fin a 24 anos de mandato do PP na persoa de Ángel Camino, co apoio de BNG e CDL, partidos cos que finalmente non houbo pacto, polo que gobernou en minoría con tres concelleiros.

Nas seguintes eleccións do 2015, Celeiro logrou a maioría absoluta (cinco edís, fronte a tres do PP e un do BNG), que cedería catro anos máis tarde ao PP, encabezado polo actual alcalde, Héctor Corujo, por cinco votos de diferenza.

Na última cita coas urnas do pasado ano, Laura Celeiro liderou de novo o proxecto socialista, que acadou tres concelleiros, un menos que no período anterior.

Tomou posesión e exerceu de voceira do seu grupo durante todos estes meses ata que decidiu renunciar á acta, convocando unha reunión extraordinaria cos militantes e simpatizantes do Incio para trasladarlles esta medida antes de formalizala no Concello.

A todos eles agradeceu "o seu férreo apoio e ánimo", así como aos concelleiros que a acompañaron nesta andaina. Tamén expresou un "profundo agradecemento" aos veciños polo trato dispensado estes anos, "a súa confianza e crenza no proxecto que representaba, as mostras de cariño que sempre me manifestaron e, en definitiva, por darme a posibilidade de ser alcadesa do meu pobo", di.

Iria Pereiro Arias perfílase como nova concelleira

A renuncia de Laura Celeiro suporá previsiblemente a incorporación como nova concelleira do grupo municipal socialista do Incio de Iria Pereiro Arias, quen figuraba como número cinco na candidatura deste partido ás eleccións de maio de 2023. S

Será o segundo cambio nas filas socialistas no concello do Incio, dado que o número dous, José Amador Rodríguez López, que concorreu como independente, renunciou á súa acta antes de recoller a credencial ao ter que elixir entre exercer como edil ou continuar como funcionario municipal. No seu lugar entrou Darío Rodríguez.

Queda agora por definir quen actuará nesta nova etapa como voceiro do PSOE.