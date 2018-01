El exalcalde sarriano Claudio Garrido insta a anular la licencia de un edificio

El exalcalde de Sarria Claudio Garrido pidió de nuevo que el Concello declare la caducidad de la licencia de obra de uno de los polémicos edificios de A Calexa. El inmueble, que está sin acabar, es subastado por el juzgado sarriano por 6,5 millones de euros.

Esta construcción y otro bloque llevaron a que se le impusieran al Ayuntamiento sendas multas de 60.000 euros por ejecutarse sin permiso de Patrimonio y conllevar una afectación al Camino.

El exregidor aseguró que el edificio tiene la licencia municipal caducada, pero es "totalmente válida y activa". Esto llevaría a que si alguien lo adquiere podría finalizar las obras como figuran en el proyecto y el permiso. "Sería muy grave para Sarria, pues consolidaría unas irregularidades e ilegalidades urbanísticas y haría que el feísmo y la aberración urbanística permaneciera en el paisaje de la villa para toda la vida", opinó.

Según explicó, la junta de gobierno acordó en 2014, a propuesta del pleno, iniciar el expediente de declaración de caducidad de la licencia, pero el proceso no concluyó "fruto y consecuencia de la dejadez, desidia e irresponsabilidad de los gobiernos municipales".

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento finalice dicho expediente. El exalcalde ya realizó esta petición el pasado abril, aunque afirmó que no recibió respuesta ni se realizaron trámites al respecto.

Garrido aseguró que, una vez declarada la caducidad de la licencia, no se podría obtener otra para concluir las obras si la empresa promotora no ejecuta antes una calle de 21 metros de anchura, como recogen las normas subsidiarias. La ampliación de la vía sería "muy difícil" porque no hay un proyecto técnico aprobado ni los terrenos necesarios, los cuales deberían ser expropiados, indicó.

Para el socialista los posibles compradores del edificio deberían tener conocimiento de la situación de la licencia, de la que no se advierte en el anuncio de la puja. Esta remata este lunes.