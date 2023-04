O exalcalde do Páramo leva a seu fillo como número dous da candidatura

As sagas políticas da provincia de Lugo suman un novo caso no concello do Páramo. Se en Samos é o actual rexedor, o exsocialista Julio Gallego, quen apoia a incursión en política de seu fillo como líder do PP pechando a súa candidatura, no municipio do Páramo é o exalcalde, Gumersindo Rodríguez Liz, quen leva de segundo a seu fillo na lista de Galicia Sempre (GaS), a marca coa que se presenta ás eleccións do 28 de maio.

Rodríguez Liz formou parte do PP durante catro décadas: 36 anos ao fronte do goberno e os últimos catro na oposición. O pasado febreiro deixou o partido despois de que o PP fichase como cabeza de lista ao actual alcalde, José Luis López, de Todo polo Páramo.

Agora, Gumersindo Rodríguez súmase ao proxecto de GaS e á coalición Contamos (da que tamén forma parte Camiña Sarria), que pretende obter un representante na Deputación.

Neste novo periplo electoral, acompáñase de veciños que na súa maior parte (calcula que nun 80%) se estrean en política. De número dous figura seu fillo menor, Iván Rodríguez Losada, veterinario e gandeiro, seguido do tamén gandeiro Gonzalo Liz López, de Friolfe, e de José Manuel Pérez López, de Reascos.

No quinto posto sitúase Óscar Liz Fernández, quen xa formara parte da lista do exalcalde no pasado, e de número seis concorre Cristian Rodríguez Lourés, un dos catro concelleiros cos que contou o PP neste mandato.

Completan a candidatura Ángela Banesa Castaño Fernández, Álvaro Losada López e María del Carmen García Liz.