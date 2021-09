Un mozo de 29 anos de idade foi evacuado na tarde deste sábado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti de Lugo despois de sentirse indisposto e acudir ao Punto de Atención Continuada (PAC) de Sarria.

A aeronave aterrizou no campo de rugby. Tamén acudiron os axentes da Policía Local para despexar as instalacións e facilitar as manobras.